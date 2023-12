Esporte

Sofia Madeira: capixaba eleva patamar da ginástica rítmica do Brasil

Com uma rotina exaustiva de treinos, a atleta integra a seleção brasileira da modalidade, que conquistou título internacional inédito neste ano e está em busca do primeiro ouro nas Olimpíadas de 2024

Sofia Madeira com a medalha conquistada no FIG World Challenge Cup. (Arquivo Pessoal)

Com a capixaba Sofia Madeira na equipe, a seleção brasileira conquistou, em maio de 2023, o primeiro ouro de sua história na Challenge Cup de ginástica rítmica, uma das maiores competições do mundo da modalidade. O campeonato aconteceu na cidade de Portimão, em Portugal.

Com as outras integrantes — Duda Arakaki, Nicole Pircio, Giovanna Silva, Victória Borges e Julia Kurunczi — Sofia levou para casa o ouro na prova dos cinco arcos, apresentada ao som de “I Wan-na Dance With Somebody”, de Whitney Houston. Elas fizeram história e terminaram com 34,600 pontos, ultrapassando a Espanha e a Itália.

Agora, todos os esforços do time estão concentrados nas próximas competições mundiais e, claro, nas Olimpíadas de Paris de 2024. É a estreia de Sofia na competição olímpica.

A atleta acaba de se recuperar de uma lesão e já iniciou a série de treinos para correr atrás de um sonho que não é só dela: o primeiro ouro do time brasileiro de ginástica rítmica nos jogos olímpicos.

Morando em Aracaju (SE), com a seleção e a equipe técnica, Sofia, de apenas 20 anos, precisa conciliar a juventude com uma vida cheia de compromissos: preparações com a equipe, fisioterapia e faculdade de Educação Física.

Mesmo assim, segundo a ginasta, a parte mais difícil é a saudade da família, que permaneceu na Capital capixaba, onde ela nasceu. “Vitória é uma cidade muito aconchegante, e eu não vejo a hora de retornar para o Espírito Santo, assim que possível, tanto para morar perto da minha família quanto para construir, de vez, uma vida no Estado onde eu tenho tanto orgulho de ter nascido”, ressalta Sofia.

O começo

Sofia Madeira é uma “menina tranquila e próxima da família”, como ela mesma se descreve.

A ginasta começou sua carreira por incentivo da mãe. “Enquanto ela fazia as atividades físicas dela, ela me matriculou na ginástica rítmica. Logo no primeiro dia de aula, a professora avisou que eu tinha demonstrado um talento excepcional para o esporte. Em seguida, a minha mãe já tratou de trocar o meu turno da escola para eu poder me concentrar mais nos treinos”, lembra.

Sofia conta que o primeiro desafio foi entrar na seleção brasileira de ginástica rítmica. “Em 2018, quando ia fazer 15 anos, participei de uma seletiva, mas acabei não passando. Só em 2021 fui convocada e passei a treinar e a competir com a seleção”, explica.

Desde então, sua vida tem uma rotina exaustiva – mas gratificante – de segunda a sábado. “De manhã, após o café da manhã, faço treinos físicos e vou para o ginásio trabalhar a parte técnica. À tarde, retorno ao treino. À noite, ainda vou para a fisioterapia para preparar o corpo para o dia seguinte”, detalha.

Sofia também faz faculdade, realizada a distância, no pouco tempo livre que tem à disposição. “Estou no terceiro período de Educação Física, um curso que tem tudo a ver comigo. Gostaria de me tornar futuramente uma técnica ou árbitra”, comenta.

A mãe da atleta, Keila Vicentini Madeira, foi quem recebeu o troféu do prêmio “Capixaba de Valor 2023”, em que Sofia conquistou o primeiro lugar na categoria “Esporte”.

“Se não fosse pelo apoio da minha mãe, eu não teria conquistado tudo que já alcancei, incluindo este prêmio. Saber que o meu esforço está sendo reconhecido me dá um quentinho no coração e me faz ter ainda mais orgulho de ser capixaba”, diz a ginasta, emocionada.

Perfil Natural de Vitória, Sofia nasceu no dia 15 de setembro de 2003 Compõe a seleção brasileira de ginástica rítmica com a qual conquistou, em 2023, o primeiro ouro da modalidade na Challenge Cup Em 2024, a atleta capixaba vai estrear nas Olimpíadas, em Paris.



