Shopping da Capital é destino certo para quem busca gastronomia, moda e lazer

Shopping Vitória traça planos para os próximos meses, que incluem inovações tecnológicas e mais opções de compra aos clientes

Shopping Vitória está há 30 anos na vida do capixaba, intensificando cada vez mais vínculo com o consumidor . (Divulgação)

Ponto de encontro para capixabas e turistas que buscam por gastronomia, lazer, entretenimento, vestuário e eletrônicos, o Shopping Vitória (SV), no auge de seus 30 anos na Capital, segue como referência no Espírito Santo em qualidade e confiabilidade perante seus clientes e parceiros.

Situado na Enseada do Suá, uma das regiões mais nobres de Vitória, o mall estabeleceu um vínculo com os capixabas das mais diversas classes, sempre inovando com serviços, produtos e ofertas de entretenimento para todos os públicos.

“Isso significa que há 30 anos o cliente vive e experimenta momentos únicos, que marcam a sua vida”, afirma Raphael Brotto, diretor-geral do SV, que conquistou o primeiro lugar na categoria “Shopping” na edição 2023 do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta.

O reconhecimento do público mostra a capacidade de inovação do complexo. O primeiro shopping do Espírito Santo não parou no tempo e adaptou-se às melhores funcionalidades do mercado.

Mais opções e acessibilidade

Pensando em se manter no topo das opções dos capixabas, o SV prepara novidades para 2024, que vão desde a abertura de novos empreendimentos até iniciativas tecnológicas para melhorar o contato e atendimento aos clientes.

“Para o próximo ano, esperamos a implementação do sistema de geolocalização para orientação do cliente no mall e a introdução de recursos de inteligência artificial para acesso às informações e programações do shopping”, cita Brotto.

Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória, destaca as inaugurações que estão por vir. (Divulgação)

Além disso, focados no melhor aproveitamento dos espaços, os planos englobam a inauguração do mercado Sabor da Terra e novas operações nos ramos de moda e gastronomia, diversificando ainda mais o mix de serviços e produtos do local.

“Com isso, promovemos uma expansão interna, criando um espaço de 690 metros quadrados de área bruta locável (ABL), a partir do fechamento dos vãos entre as lojas C&A e Riachuelo. Para isso, foram investidos R$ 2 milhões, além dos R$ 3 milhões destinados às novas calçadas de acesso, melhorando a integração com a comunidade do entorno”, sinaliza Raphael.

O diretor menciona ainda o pioneirismo do empreendimento em variadas frentes, seja na oferta de um mix de lojas e marcas exclusivas, seja nas atrações licenciadas para crianças e adultos. “Também seguimos em uma busca incessante para ampliar nossas conveniências”, complementa.

Shopping Vitória é referência em comércio, serviços e lazer. (Divulgação)

Sobre as diversas novidades no mercado, Raphael Brotto explica que o diferencial do Shopping Vitória está ligado ao desenvolvimento de inteligência de mercado e investimentos em inovação e recursos humanos.

Nossas ações estão orientadas com base nas mudanças nos hábitos de consumo dos capixabas. Afinal, somos mais que um centro de compras, somos um espaço para entretenimento, gastronomia, serviços e várias outras operações que permitem ao cliente fazer tudo aqui. Raphael Brotto • Diretor-geral do Shopping Vitória

Hoje, os espaços do Shopping Vitória são capazes de receber quem busca por consultas médicas, organização de viagens, reuniões de trabalho, atividades físicas e áreas para confraternização. “O Shopping Vitória faz um verdadeiro convite para que o público venha viver bons momentos em família e entre amigos”, finaliza Raphael.

