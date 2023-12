Marcas de Valor 2023

Rede quer construir futuro ainda mais próspero no ES

Com 30 unidades no Espírito Santo, Rede Construir mira expansão de mercado e melhoria dos serviços no Estado

Loja da Rede Construir, que está há mais de 13 anos no mercado capixaba investindo em ações e parcerias estratégicas. (Divulgação)

Com 25 anos de história e presença em nove Estados do Brasil, a Rede Construir olha para o futuro com planos ambiciosos no Espírito Santo, onde atua há mais de 13 anos. Em meio às diversas novidades no mercado da construção, uma das maiores lojas do segmento na América Latina apresenta diferenciais em seu extenso catálogo de pisos, porcelanatos e revestimentos.

Aliados aos preços acessíveis e ao atendimento de qualidade, esses atributos credenciaram-na para a conquista do primeiro lugar na categoria “Loja de Material de Construção” na 14ª edição do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta.

O diretor da Rede Construir no Espírito Santo, Felipe Medeiros Perim, enxerga com satisfação o reconhecimento da empresa no Estado.

Felipe Medeiros Perim informa os passos e os planos da empresa. (Cloves Louzada)

“Este prestígio é resultado de um compromisso contínuo com a excelência no atendimento ao cliente, da qualidade dos produtos oferecidos e da constante busca por inovação no setor”, considera.

Atuação nacional

Além do Espírito Santo, a empresa tem atuação no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco e no Ceará. Com vistas a manter a eficácia e qualidade nos produtos, as estratégias usadas pela empresa primam pela renovação, salienta o diretor. “Nós investimos em parcerias estratégicas e na atualização constante dos nossos produtos para atender às necessidades específicas dos clientes”, explica.

Ao todo, a Rede Construir tem mais de 240 unidades espalhadas pelo país, sendo 30 delas no Espírito anto, onde possui o maior estoque do Estado no ramo de materiais de construção, em lojas dispostas por 16 municípios.

Construindo o futuro

Para manter o status de referência e crescer ainda mais no mercado capixaba, a Rede Construir tem planos bem elaborados para os próximos anos. “Temos investimentos em capacitação das equipes, fazemos a modernização de processos logísticos e também em tecnologias que otimizam a experiência dos nossos clientes. A participação ativa em eventos do setor e a coleta de feedbacks são práticas essenciais para nos mantermos alinhados com as expectativas do mercado”, pontua o diretor.

Rede Construir oferece uma série de produtos para as várias fases da obra do consumidor. (Divulgação)

Focados em uma expansão geográfica para atender aos novos mercados, os gestores da Rede Construir apostam em ferramentas digitais para aprimorar os serviços prestados, como informa Felipe Medeiros.

Estamos concentrados em aprimorar nossa presença on-line e investindo em plataformas digitais para oferecer uma experiência de compra ainda mais conveniente e personalizada aos nossos clientes. A Rede Construir tem feito investimentos substanciais em diversos projetos de melhoria. Felipe Medeiros • Diretor da Rede Construir

Dessa forma, de acordo com o gestor, tais iniciativas permitem que a Rede Construir permaneça inovadora e atenta às demandas do mercado. “Isso fortalece nossa posição competitiva, garantindo que estejamos à frente das tendências e oferecendo produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes”, finaliza o diretor.

