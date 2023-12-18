Rede de atacarejo coloca ES no radar para mais lojas e investimentos

No Atacadão, consumidor pode encher carrinho de compras com itens para sua casa ou para seu empreendimento Crédito: Divulgação

Preço justo, produtos de qualidade e localização estratégica são as credenciais apontadas pelo Atacadão para a conquista do protagonismo em seu ramo de vendas, que integra atacado e varejo. Presente em Vitória, Vila Velha e Serra, a rede de lojas é o primeiro lugar na categoria “Atacarejo” no Prêmio Marcas de Valor A Gazeta.

Focados em manter a rede no topo das opções dos capixabas, os gestores da empresa miram a abertura de novas lojas em 2024 e a expansão no catálogo de produtos e serviços.

“Isso passa por manter o cliente no centro de todos os nossos projetos e seguir levando produtos de qualidade a preços justos para todos os brasileiros. Projetamos seguir firmes no nosso movimento de expansão, com a inauguração de 10 a 12 novas lojas em 2024, e também com a conversão de unidades que hoje pertencem a outras bandeiras do Grupo Carrefour Brasil. O plano é converter 40 unidades em Atacadão e Sam’s Club entre 2024 e 2026, sendo aproximadamente 20 dessas conversões no próximo ano”, detalha o CEO do Atacadão, Marco Oliveira.

Para o gestor, o prestígio do Atacadão no Espírito Santo é resultado de uma combinação de diversos fatores, que vão desde a seleção criteriosa de produtos até as estratégias de negociação, além das constantes adaptações às demandas do comércio local, promovendo as melhores experiências de compra aos clientes.

"Nosso compromisso com a responsabilidade social e práticas sustentáveis reforça nosso papel de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades em que atuamos." Marco Oliveira - CEO do Atacadão

Espaço para todos

Diante de tantas novidades no mercado, o CEO explica que o Atacadão trabalha para ser um parceiro estratégico para pequenos e microempreendedores, impulsionando seus negócios e contribuindo para o avanço de empresas dos mais variados portes no Brasil, sem deixar de atender o cidadão comum, que busca qualidade e preço justo.

“Nossa atuação abrangente coloca o Atacadão como protagonista no setor, buscando se diferenciar pela amplitude de sua oferta e pela competitividade de seus preços. A companhia também se consolida como a parceira ideal para pequenos e microempreendedores, que se beneficiam com as condições especiais oferecidas para abastecer seus negócios”, frisa Marco.

Marco Oliveira aponta variedade no estoque e nas prateleiras do Atacadão Crédito: Eugenio Goulart

De acordo com o CEO, o Atacadão conta com aproximadamente 10 mil tipos de itens, que englobam marcas líderes de mercado e produtos regionalizados.

Tecnologia é forte aliada

Além das lojas físicas, o e-commerce é opção de compra aos clientes, com um canal de vendas on-line e uma sólida operação de marketplace, que conta com mais de 300 parceiros e soluções financeiras que proporcionam facilidade de pagamento. Entre esses meios, estão o Cartão Atacadão, a transação via Pix e a Apag, a maquininha de cartão do atacadão para comerciantes.

No Atacadão, o canal digital representou 6,2% das vendas no terceiro trimestre deste ano, um aumento significativo de penetração em relação ao mesmo período do ano passado, quando esse número era de 2,8%.

Na hora de passar as compras no caixa, cliente conta com variadas modalidades de pagamento Crédito: Divulgação

Para os próximos anos, uma das prioridades volta-se à expansão dos negócios nos âmbitos nacional e estadual, um plano consolidado pela rede, o que abre espaço para novos investimentos e unidades em um futuro breve.