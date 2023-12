Marcas de Valor 2023

Rede de atacarejo coloca ES no radar para mais lojas e investimentos

Com três unidades no Espírito Santo, Atacadão é referência para os capixabas nas compras do dia a dia

No Atacadão, consumidor pode encher carrinho de compras com itens para sua casa ou para seu empreendimento. (Divulgação)

Preço justo, produtos de qualidade e localização estratégica são as credenciais apontadas pelo Atacadão para a conquista do protagonismo em seu ramo de vendas, que integra atacado e varejo. Presente em Vitória, Vila Velha e Serra, a rede de lojas é o primeiro lugar na categoria “Atacarejo” no Prêmio Marcas de Valor A Gazeta.

Focados em manter a rede no topo das opções dos capixabas, os gestores da empresa miram a abertura de novas lojas em 2024 e a expansão no catálogo de produtos e serviços.

“Isso passa por manter o cliente no centro de todos os nossos projetos e seguir levando produtos de qualidade a preços justos para todos os brasileiros. Projetamos seguir firmes no nosso movimento de expansão, com a inauguração de 10 a 12 novas lojas em 2024, e também com a conversão de unidades que hoje pertencem a outras bandeiras do Grupo Carrefour Brasil. O plano é converter 40 unidades em Atacadão e Sam’s Club entre 2024 e 2026, sendo aproximadamente 20 dessas conversões no próximo ano”, detalha o CEO do Atacadão, Marco Oliveira.

Para o gestor, o prestígio do Atacadão no Espírito Santo é resultado de uma combinação de diversos fatores, que vão desde a seleção criteriosa de produtos até as estratégias de negociação, além das constantes adaptações às demandas do comércio local, promovendo as melhores experiências de compra aos clientes.

Nosso compromisso com a responsabilidade social e práticas sustentáveis reforça nosso papel de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades em que atuamos. Marco Oliveira • CEO do Atacadão

Espaço para todos

Diante de tantas novidades no mercado, o CEO explica que o Atacadão trabalha para ser um parceiro estratégico para pequenos e microempreendedores, impulsionando seus negócios e contribuindo para o avanço de empresas dos mais variados portes no Brasil, sem deixar de atender o cidadão comum, que busca qualidade e preço justo.

“Nossa atuação abrangente coloca o Atacadão como protagonista no setor, buscando se diferenciar pela amplitude de sua oferta e pela competitividade de seus preços. A companhia também se consolida como a parceira ideal para pequenos e microempreendedores, que se beneficiam com as condições especiais oferecidas para abastecer seus negócios”, frisa Marco.

Marco Oliveira aponta variedade no estoque e nas prateleiras do Atacadão. (Eugenio Goulart)

De acordo com o CEO, o Atacadão conta com aproximadamente 10 mil tipos de itens, que englobam marcas líderes de mercado e produtos regionalizados.

Tecnologia é forte aliada

Além das lojas físicas, o e-commerce é opção de compra aos clientes, com um canal de vendas on-line e uma sólida operação de marketplace, que conta com mais de 300 parceiros e soluções financeiras que proporcionam facilidade de pagamento. Entre esses meios, estão o Cartão Atacadão, a transação via Pix e a Apag, a maquininha de cartão do atacadão para comerciantes.

No Atacadão, o canal digital representou 6,2% das vendas no terceiro trimestre deste ano, um aumento significativo de penetração em relação ao mesmo período do ano passado, quando esse número era de 2,8%.

Na hora de passar as compras no caixa, cliente conta com variadas modalidades de pagamento. (Divulgação)

Para os próximos anos, uma das prioridades volta-se à expansão dos negócios nos âmbitos nacional e estadual, um plano consolidado pela rede, o que abre espaço para novos investimentos e unidades em um futuro breve.

“O Atacadão chegou em 2009 ao Espírito Santo, que se tornou uma região muito importante para os negócios da companhia, com grande potencial para aumentarmos nossa capilaridade. Continuaremos investindo para oferecer alimentos de qualidade a preços justos e melhoria contínua no atendimento a todos os clientes”, enfatiza Marco.

