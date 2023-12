Marcas de Valor 2023

Rede de supermercados planeja expansão e quer 25 novas lojas em 5 anos

Extrabom aposta em inovação, digitalização, atendimento qualificado e catálogo de produtos para fidelizar consumidores

Extrabom está presente em oito município do ES, onde já conta com 35 lojas . (Divulgação)

O setor de supermercados e atacados não para de crescer no Espírito Santo, avançando 8% em 2023. Na mesma linha, o comércio atacadista se consolidou como o maior pagador de impostos no Estado. Esses dois indicadores mostram um aumento na força competitiva das empresas e a importância de oferecer bons produtos e um atendimento diversificado que fidelize o consumidor.

Primeiro lugar na categoria “Supermercado” desta edição do Marcas de Valor A Gazeta, o Extrabom tem por meta abrir mais 25 unidades nos próximos cinco anos. “O reconhecimento é reflexo da dedicação dos nossos mais de 6,5 mil colaboradores que acreditam no nosso propósito, bem como da confiança dos nossos clientes.

O cliente é o centro das nossas decisões. Valorizamos as pessoas, o trabalho colaborativo e as parcerias. Temos paixão em servir. O público exigente reconhece os valores do Extrabom e o nosso cuidado em atender com carinho e respeito a família capixaba”, afirma o vice-presidente Fabrício Motta Coutinho.

Para se diferenciar, a empresa garante empenhar seus esforços justamente no atendimento e na diversificação dos produtos oferecidos aos capixabas.

Extrabom tem como conduta colocar laços com a clientela no centro das decisões. (Divulgação)

“Prezamos por excelência no atendimento ao cliente. Trabalhamos para sermos cada dia melhores, entregando variedade em produtos de qualidade e preço bom e agindo com autonomia, responsabilidade e o comprometimento, buscando a eficiência e os melhores resultados”, destaca.

Fabrício Coutinho menciona outros atributos prioritários: simplicidade, ética, transparência, sustentabilidade e respeito às pessoas.

Nós nos esforçamos para no dia a dia fazermos parte das comunidades em que estamos inseridos, ouvindo o consumidor e preparando nossos colaboradores para melhor atendê-los. Fabrício Motta Coutinho • Vice-presidente do Extrabom

Hoje, o Extrabom conta com 35 lojas em oito municípios: Cariacica, Colatina, Guarapari, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. A meta da empresa é chegar a 60 unidades com as bandeiras Extrabom, Atacado Vem e Extraplus até 2028. “Queremos estar ainda mais próximos dos capixabas, levando nossa paixão em servir”, enfatiza o vice-presidente.

Além de bom atendimento e ampla variedade de produtos, complementa, a inovação é uma preocupação permanente.

“Somos pioneiros no atendimento on-line do Espírito Santo. Em 2010, inauguramos nossa primeira operação digital, atendendo, desde então, compras feitas pela internet em um site próprio. Diversas lojas já contam com os caixas de autoatendimento, em que o consumidor pode fazer suas compras e realizar o pagamento de forma autônoma, concluindo o pagamento via cartões de crédito e débito ou carteiras digitais”, ressalta.

Fabrício Motta Coutinho detalha iniciativas e parcerias que têm dado certo. (Divulgação)

Outra iniciativa entregue foi o lançamento do Extrabom Be Honest, uma parceria com a startup Be Honest. “Por meio dela, estão sendo implantadas em condomínios da Grande Vitória lojas autônomas em que o consumidor consegue finalizar suas compras por meio de um app. Atualmente, já são quase 30 unidades desse formato”, enfatiza.

Para 2024, a empresa planeja continuar abrindo lojas e investindo no crescimento do Extrabom Be Honest (minimercado autônomo) e do atendimento digital pelo site extrabom.com.br, como forma de inovar e consolidar de vez a preferência do público capixaba.

“Teremos um ano cheio de novidades para nossos consumidores. Continuaremos investindo em processos e tecnologia, bem como em atendimento, treinamento e inovações no ponto de venda para que nossos consumidores tenham a melhor experiência de compras quando visitarem nossas lojas”, conclui o gestor.

