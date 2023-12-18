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Marcas de Valor 2023

Rede de farmácias anuncia meta de R$ 1 bi em vendas por ano

Objetivo da Farmes é alcançar a marca até 2030. Empresa também espera contar com 300 lojas até 2025

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 00:15

Públicado em 

18 dez 2023 às 00:15

Colunista

Loja da Farmes em Cachoeiro de Itapemirim
Unidade da Farmes, rede em franca expansão no território capixaba Crédito: Divulgação
Fundada em 1997, a Farmes é uma marca de valor e uma das redes associativistas que mais crescem no Brasil. A empresa, que nasceu em Vila Velha, afirma que tem por objetivo oferecer melhores condições e competitividade de mercado aos empresários associados, dispondo de bons preços, variedade de produtos e qualificado atendimento aos clientes.
Em 2002, o Grupo Farmes filiou-se à Federação Brasileira das Redes Associativas de Farmácias (Febrafar) e, desde então, vem ganhando corpo dentro do mercado farmacêutico, tornando-se referência como modelo de resultados positivos dentro da entidade nacional, enfatiza o presidente da Farmes, Braz Luiz Bosi.
Presidente da Farmes, Braz Luiz Bosi.
O presidente da Farmes, Braz Luiz Bosi, com o prêmio da edição 2023 do Marcas de Valor  Crédito: Divulgação
As operações abraçam metas relevantes: alcançar R$ 1 bilhão em vendas por ano até 2030 e totalizar 300 lojas até 2025. A rede, com representativa força capilar na economia capixaba, conta com mais de 210 estabelecimentos presentes em 40 municípios, distribuídos em todas as regiões do Espírito Santo.
Para 2024, há a previsão de abertura de mais 40 lojas no Estado. O Grupo se prepara para ultrapassar as divisas capixabas, com uma unidade a ser inaugurada em Eunápolis, na Bahia. E não para por aí. Há estimativa de abertura de mais 15 lojas no extremo Sul daquele Estado.

Novidades

Na fase atual, embalada pela expansão, surgiu a FarmesLog, uma distribuidora estruturada exclusivamente para atender ao abastecimento. O serviço oferece às lojas associadas condições de maior competitividade no mercado, possibilitando ainda mais expansão.
O presidente da Farmes salienta que uma forte característica do Grupo é a presença marcante em diferentes bairros e comunidades, reconhecendo a necessidade e potencial local, estimulando a economia e gerando emprego e renda.
"Tradicionalmente conhecida como local de referência para compra de medicamentos, a Farmes vem sempre se atualizando e se adequando às novas demandas do mercado. Hoje, todas as lojas trabalham também com produtos de perfumaria, dermocosméticos e outros itens de bem-estar e saúde."
Braz Luiz Bosi - Presidente da Farmes
O cliente tem vantagens exclusivas, como o FarmesCred, um crediário próprio da rede, o cartão fidelidade e o convênio, que contempla empresas levando benefícios aos funcionários.

Cenário farmacêutico

A acirrada concorrência no mercado farmacêutico exige que as estratégias do negócio estejam sempre alinhadas às demandas do consumidor. Para isso, torna-se fundamental direcionar o posicionamento a fim de destacar-se e comunicar-se com o público sobre seus produtos e serviços.
Para o presidente da Farmes, o comércio do varejo farmacêutico reagiu de forma satisfatória ao cenário econômico brasileiro desde a pandemia. Ao contrário de alguns setores, esse mercado foi altamente positivo.
Farmes de Castelo Branco
Farmes: cenário positivo no setor impulsiona novos investimentos Crédito: Divulgação
“No Espírito Santo, essa curva vem atingindo um crescimento de 12%, no comparativo com o ano passado, conforme aponta o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado do Espírito Santo (Sincofaes)”, explica.
Para se ter ideia da potência, o mercado farmacêutico no Estado movimenta mais de R$ 3,5 bilhões por ano, incluindo as redes nacionais instaladas pelo Espírito Santo, indica Bosi.

Investimento em tecnologia

Para continuar crescendo, a Farmes investe fortemente em tecnologia e comunicação. Somente em 2023, houve uma intensificação em inteligência de mercado com novas ferramentas de business intelligence (BI) de análises macro e micro, por região, com programas criados pelo setor de tecnologia da informação (TI). Além disso, o app de e-commerce próprio está em vias de ser implementado.
A empresa adquiriu também a Geofusion, que permite traçar e mapear as melhores oportunidades para abertura de novas lojas identificando potenciais áreas de consumo. Já em comunicação, marketing e relacionamento, a Farmes tem realizado investimentos 360 graus em veículos de mídia do Espírito Santo.

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