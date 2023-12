Professora da Ufes é atual secretária do Ministério da Saúde

Perfil

Foi coordenadora do Centro de Pesquisa Clínica no Hospital Universitário, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Ufes.

Foi vice-reitora da Ufes de 2013 a 2020 e chegou a ser eleita como reitora para o quadriênio 2020-2024, mas teve a nomeação preterida pelo então presidente da República.

Presidiu a Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose (Rede-TB), participou do Grupo de Trabalho sobre a doença no Ministério da Saúde e na Organização Mundial da Saúde (OMS), representou o Brasil na Rede Governamental de Pesquisa em Tuberculose do Brics e integrou o Comitê Executivo da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas.

Em 2023, assumiu a presidência do Grupo de Assessoramento Técnico para a Tuberculose (Stag-TB) da OMS. Ethel é a primeira mulher e a primeira latino-americana a ocupar o cargo.

Uma das maiores divulgadoras da ciência e do combate à desinformação, Ethel já foi colunista de A Gazeta e comentarista da CBN Vitória.