Marcas de Valor 2023

Ótica apura o foco no mercado ao ver de perto mudança no consumo

Modernização das lojas, aprimoramento dos profissionais e engajamento no digital são os avanços feitos pelas Óticas Paris para seguir na liderança

Unidade das Óticas Paris, rede que investiu em um novo slogan: “Veja bem. Seja visto". (Divulgação)

“É pra ver de perto.” O conceito da 14ª edição do Marcas de Valor A Gazeta tem tudo a ver com a primeira colocada na categoria “Óticas”. E isso se deve não só à qualidade dos produtos, mas também, e principalmente, à proximidade da marca com tudo o que há de novidade e ao foco nos clientes – os primeiros a serem vistos pela empresa.

A diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, acredita que é por ver seus consumidores tão de perto que a marca conquistou a vitória. “O reconhecimento do público vem da qualidade do nosso serviço e do nosso atendimento. O foco no cliente é o valor que guia todas as nossas ações e investimentos: maquinário mais moderno do mercado, treinamento e capacitação do time para o melhor atendimento, produtos com a melhor qualidade”, comenta.

Para a gestora, o tratamento em cada loja, para cada pessoa, é o maior diferencial da Paris.

Temos uma equipe extremamente comprometida e engajada em entregar o melhor para cada cliente. O nosso atendimento é uma referência nacional, e a nossa equipe passa por treinamentos de altíssimo nível constantemente. Ana Luiza Azevedo • Diretora-executiva das Óticas Paris

Líder de mercado há 44 anos e referência em tecnologia e inovação no segmento, a empresa vive um novo momento, sempre em movimento, mas sem deixar a tradição de lado. “Quanto mais nos movimentamos para entregar o melhor para o nosso cliente, maior é o nosso reconhecimento”, declara a diretora-executiva.

Um exemplo dessa movimentação é o novo slogan da marca, modernizado após 15 anos e alinhado a toda inovação presente nas Óticas Paris: de “É bom te ver aqui”, passou para “Veja bem. Seja visto”.

Segundo Ana Luiza, a mudança veio da necessidade da rede de óticas de se atualizar. “A empresa foi se modernizando, fomos redesenhando nosso logotipo, fomos mudando a forma de nos atualizarmos, digitalizando, focando muito as redes sociais, o site, a internet. E nossa equipe foi ficando mais jovem, mais antenada. Mudamos o slogan. O que é ‘veja bem’? É o que as Óticas Paris representam na parte de tecnologia, de cuidado, de qualidade na visão. E o ‘seja visto’ é a parte da moda, das tendências, de como você quer ser visto no mundo”, completa.

Ana Luiza Azevedo aposta em equipe qualificada e confiável. (Divulgação)

Para Ana Luiza, a modificação do slogan foi um momento muito relevante para a marca. “São apenas quatro palavras, mas que dizem muito e representam muito este novo momento das Óticas Paris. Queremos mostrar que tudo que há de mais moderno em nível mundial também tem nas Óticas Paris.”

Mais inovações e conexão

Além de um novo slogan e de uma nova campanha publicitária, a marca tem investido bastante na experiência do cliente dentro da loja. Neste ano, a empresa trouxe para o Espírito Santo, com exclusividade, uma tecnologia que une a tomada de medidas personalizadas com a inteligência artificial, tendo como resultado uma lente extremamente personalizada para o cliente.

Paralelamente a isso, a rede trabalha com conceituados fornecedores do mercado e tem várias exclusividades nas prateleiras, como Chanel, Dior, Celine, Silhouette e Rodenstock.

Dior é uma das marcas badaladas que podem ser encontradas no portfólio e nas prateleiras. (Divulgação)

“Recebemos antes de todo o mercado os lançamentos. Temos muito orgulho quando viajamos para fora do país e vemos que as nossas vitrines estão com os mesmos produtos que são lançados em Paris ou Milão, por exemplo”, diz a diretora, reforçando a credibilidade da marca. Para 2024, a Paris planeja se manter na liderança. “Os clientes podem esperar cada vez mais por peças diferenciadas e exclusivas e encontrarão todas as tendências nas lojas da Paris”, garante a executiva.

