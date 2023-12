Margareth Dalcolmo: uma voz relevante na ciência

Perfil

Margareth Maria Pretti Dalcolmo nasceu em Colatina, no dia 21 de junho de 1954. Aos 2 anos mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Aos 17 anos retornou com a família para o Espírito Santo onde decidiu fazer Medicina.

Em 1978, formou-se médica pela Emescam. Realizou sua residência médica em pneumologia no Hospital Federal Raphael de Paula Souza, do Ministério da Saúde.

Em 2000, recebeu seu doutoramento pela Unifesp, com a tese “Regime de curta duração, intermitente e parcialmente supervisionado, como estratégia de redução do abandono no tratamento da tuberculose no Brasil”.

Em 2022, assumiu a cadeira número 12 da Academia Nacional de Medicina (ANM), substituindo o pediatra Azor José de Lima.

Estudiosa da tuberculose e outras micobacterioses, como campo de pesquisa clínica, é uma das pioneiras na luta contra o tabagismo no país.

É autora de 19 capítulos de livros médicos, além de mais de 130 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais. Foi eleita para presidir a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) para o mandato de 2023-2024.

Foi casada com o imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) Cândido Mendes de Almeida até seu falecimento, em fevereiro de 2022. O casal não teve filhos.

MARGARETH RECEBEU HONRARIAS COMO:

Personalidade do Ano - Prêmio Faz Diferença (2020) - Honraria concedida pelo jornal carioca O Globo para uma personalidade que destacou-se no ano

Prêmio São Sebastião (2021) - pela Arquidiocese do Rio de Janeiro

Diploma Bertha Lutz (2022) - pelo Senado a mulheres que atuam em defesa dos direitos femininos e das questões de gênero.

Prêmio Hospitalar - personalidade do Ano na Saúde, recebido em maio de 2023

Prêmio Jabuti (2022) - Livro do ano na categoria Ciência