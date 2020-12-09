"Marcas precisam estar em constante reinvenção"

Fazendo todas as ressalvas em respeito à sua dor, a minha e a dor de milhões de pessoas, entendo que o 'professor Covid-19' está acelerando a transição que já estava posta, mas a resistência era grande. A pandemia nos apresentou uma versão diferente do storytelling (narrativa de uma história) dominante e também outro cenário de negócios por vir. Isso muda tudo para as marcas. Vou dar um exemplo legal: há muito que minha parceira e trend hunter (Caçadora de Tendências), SabinaDeweik, traz luz para o aspecto de que estamos em rede e devemos operar os negócios em ecossistemas. A pandemia trouxe uma vivência coletiva de interdependência humana. Finalmente, aprendemos sobre estarmos em rede e a nos organizar de modo diferente. Desintermediando a geografia, os limites do setor e do negócio. Estamos assistindo isso agora. O que estamos fazendo durante a pandemia, em nível global, local e comunidades. Todos colaborando para superar um enorme desafio. Será muito provável que as marcas sejam solicitadas também a colaborar com seus stakeholders, com seus concorrentes, com outras marcas de setores totalmente diferentes. Neste contexto, os brand collabs (colaboradores de marcas) e a inovação aberta são, por exemplo, novos caminhos de criação de valor. E por aí vai.