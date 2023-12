Marcas de Valor 2023

Loja de móveis anuncia lançamento de e-commerce para celebrar 50 anos

No mercado desde 1973, a Danúbio prioriza inovação para se manter como a preferida dos capixabas. Expansão também está nos planos para 2024

Danúbio expande pontos de contato com consumidor: lojas físicas e e-commerce. (Divulgação)

Prestes a completar 50 anos de mercado, a Danúbio continua atuando para proporcionar a melhor experiência para o cliente capixaba. É com esse objetivo que a empresa apostará, em 2024, no lançamento da sua primeira plataforma de vendas. Em um mundo conectado, é preciso se adaptar às novas necessidades.

Para isso, a loja planeja expandir os locais em que atua e partir para o e-commerce, a venda de produtos pela internet. De olho nas tendências, o empreendimento capixaba pretende disponibilizar uma linha específica e direcionada para o público on-line, sem perder seus principais diferenciais: preço, qualidade e durabilidade.

De acordo com a diretora da Danúbio, Marli Bassini, a iniciativa é um caminho para se aproximar do público jovem e, dessa forma, passar a tradição de avós para netos na compra dos móveis. “Percebemos que nossos clientes estão mais idosos. Agora, quem frequenta a loja são os filhos e netos. Nossos consumidores sempre comentam sobre os móveis que compraram há 20 anos e que permanecem em bom estado”, observa Marli.

Móveis da Danúbio, presentes em muitos lares capixabas. (Divulgação)

A empresa também pretende abrir duas novas filiais no Espírito Santo, totalizando nove pontos presenciais. “A expansão do comércio é fruto da garantia de produtos de qualidade e atendimento diferenciado”, afirma Marli.

Inovações

Liderada pela sociedade entre Marli e Valentim Bassini, a Danúbio continua investindo para manter os clientes fidedignos à marca. Em busca de novidades, representantes viajam para feiras dentro e fora do Brasil a fim de buscar a diversificação.

Marli Bassini ressalta que o trabalho de pesquisa é árduo, pois “é nas feiras que se pode ver os tecidos, as lâminas e todos os materiais que estão sendo usados”. Segundo a gestora, essa atenção gera confiança e credibilidade, pois é por meio desse trabalho que se torna possível se aproximar dos fabricantes e estar atento às mudanças do mercado.

Marli Bassini pontua constante atualização para se manter conectado ao público. (Divulgação)

“Quando você vai às feiras, tem a possibilidade de conhecer e visitar as fábricas. Hoje, nós conhecemos cada um dos fabricantes. Alguns deles já trabalham conosco há mais de 20 anos. Tudo isso traz segurança para os consumidores”, pontua a diretora.

Reconhecimento

Transformações sempre fizeram parte da história da Danúbio, que começou como uma pequena marcenaria em Castelo, em 1973. Os primeiros cinco anos, de muito trabalho, resultaram na construção de uma fábrica de móveis e estofados em Linhares.

Em pouco tempo, o crescimento das vendas impulsionou os irmãos Miguel e Valentim Bassini a darem mais um passo à frente nos negócios e iniciarem as vendas no varejo. O primeiro ponto de vendas foi em Vitória, na Vila Rubim. Hoje, a empresa atua em quatro municípios da Grande Vitória (Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica) e em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Mesmo com o crescimento, a Danúbio continua sendo um negócio familiar.

Danúbio está na vida do capixaba há meio século. (Divulgação)

Essas mudanças credenciaram o negócio a ser referência no mercado de móveis capixaba. “Nós temos credibilidade. Você está no salão de beleza e ouve a pessoa que está fazendo a unha falar que adquiriu um item conosco. A Danúbio é como se fosse uma grife, e as pessoas têm orgulho de falar que compraram aqui”, frisa.

O reconhecimento é comprovado também nesta 14ª edição do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta. A vitória na categoria “Loja de Móveis” no ano em que completa meio século é a conclusão de um ciclo com chave de ouro, atesta Marli Bassini.

“Isto traz um grande orgulho, saber que estamos fazendo o certo, buscando inovação e diversificação de produtos. É muito gratificante. É sinal de que o trabalho que estamos fazendo ao longo dos anos está dando certo”, considera.

