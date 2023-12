Desenvolvimento do ES

Legado da família é base para CEO de grupo empresarial no ES

Kaumer Chieppe teve a chance de aprender com o pai e tios, irmãos e primos; conheça um pouco da história do executivo do Grupo Águia Branca

Para Kaumer Chieppe, fez diferença o exemplo deixado pela primeira geração do Grupo Águia Branca. (Acervo pessoal)

Quando tinha 19 anos, em 1982, Kaumer Chieppe começou a trabalhar na Viação Águia Branca, empresa em que passou pelos cargos de auxiliar de escritório, assistente técnico, gerente de suprimentos e assessor operacional. Em seguida, assumiu as posições de superintendente regional do Espírito Santo e, posteriormente, diretor-regional - Bahia e diretor-superintendente da então Companhia Viação Sul-Baiano.

A trajetória profissional do executivo que hoje preside o Grupo Águia Branca foi sempre dedicada à corporação empresarial de sua família. Em julho de 1998, Kaumer voltou ao Espírito Santo para assumir o cargo de diretor-geral da Vix Logística.

Atualmente, além de CEO, Kaumer responde pela presidência do conselho de administração e acumula o cargo de vice-presidente do Grupo Águia Branca - Divisão Logística.

“Todas as áreas pelas quais passei – técnica, manutenção, suprimentos, operação – me proporcionaram aprendizado e conhecimento. Assim como todas as pessoas com quem me relacionei, dentro e fora da empresa. O que sou hoje devo à base que consegui construir e essa base não foi um trabalho apenas meu. Tenho enorme gratidão por todas as pessoas que me influenciaram positivamente.”

Kaumer lembra do início de sua história na empresa, em que teve a chance de aprender com o pai e tios – Aylmer, Vallecio, Vander, Nilton e Luiz Wagner —, além dos irmãos e primos da mesma geração, e do time de executivos da época. “Fui desempenhando várias funções, em posições diferentes.”

Para ele, fez diferença o exemplo deixado pela primeira geração do grupo empresarial. “Como tivemos a chance de conviver com eles desde o início, inclusive vendo-os atuar diretamente nos negócios, aprendemos e nos aconselhamos. E isso foi muito importante. Eu digo que fui sendo impregnado de aprendizado e da história de crescimento e também de respeito às pessoas e aos clientes, e essa bagagem me trouxe ao momento em que estou hoje, como presidente do Grupo.”

Sobre o Prêmio Capixaba de Valor, em que Kaumer foi o escolhido na categoria “Desenvolvimento do Estado”, o CEO afirma que “todo mundo gosta de ser reconhecido”.

“No entanto, por mais que a nova categoria homenageie o executivo por trás das marcas, entendo que a base deste reconhecimento seja o Grupo Águia Branca, que as nossas marcas, a nossa reputação e os projetos nos quais nos envolvemos, para além de nosso cuidado com os negócios em si, tenham sido fundamentais nesse processo. Então, por mais que esteja grato pela lembrança do meu nome, este não é um prêmio apenas do Kaumer ou para Kaumer. É um reconhecimento que divido com os vice-presidentes, com nossos diretores, executivos, líderes e todos os profissionais.”

Perfil Nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais, em 24 de outubro de 1963, e veio para o Espírito Santo em 1981. É filho de Aylmer Chieppe, um dos fundadores do Grupo Águia Branca, e de Maria Luiza Chieppe. Formou-se em Administração, com MBA Executivo da Fundação Dom Cabral, em parceria com a J.L Kellogg Graduete School of Management, e também o PGA, MBA realizado em parceria com a Insead (Fontanebleau, França).

