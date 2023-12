Ciência e Saúde

Eliana Caser: uma vida dedicada ao paciente grave

A médica intensivista é um reflexo da importância da valorização da ciência e de como o conhecimento científico permitiu a ela salvar vidas durante a pandemia

A jornada pelo conhecimento marcou a vida da médica Eliana Caser. (Acervo pessoal)

A vida em uma UTI, acompanhando pacientes graves todos os dias, pode parecer uma dificuldade para a maior parte das pessoas e até mesmo para muitos médicos. Mas não para Eliana Caser. Hoje com 65 anos, a doutora em pneumologia pela Universidade de São Paulo (USP) e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) dedicou, pelo menos, 36 deles à medicina, grande parte desse tempo no cuidado intensivo, área em que ela pôde, a partir de 2020, dar respostas imediatas no período crítico da pandemia de covid-19.

“Quando a pandemia começou, eu e a minha equipe já tínhamos protocolo para o paciente respiratório grave. O que nos desafiou foi a grande quantidade de pacientes, que era muito acima da média, mas nós já tínhamos protocolo até mesmo para pronar (virar de bruços) os doentes, pois desde 2013 já há estudos indicando os benefícios dessa técnica”, explica a médica.

Desafio

“Eu costumo dizer que, para mim, a pandemia foi desafiadora no volume de pacientes com síndrome respiratória grave que chegavam, mas não do ponto de vista do preparo para lidar com eles. Daí vem a importância de valorizar a ciência, o resultado referendado e de estar sempre em busca do novo. Na minha carreira, eu sempre busquei capacitação técnica para oferecer o melhor aos meus pacientes”, observa Eliana.

Formada pela Ufes, a profissional, no entanto, não pensou na área médica como primeira opção de trabalho.

“Antes da Medicina, eu pensei em fazer Engenharia”, recorda Eliana. “Mas minha mãe era cardiopata, precisou fazer cirurgia de válvula cardíaca ainda nos anos 1960. Eu acompanhei a doença da minha mãe e eu entendo que isso me fez ter vontade de ajudar as pessoas”, relembra.

Nascida no interior de Santa Teresa, na localidade de Vale do Canaã, Eliana se mudou ainda criança para Vila Velha. Pouco tempo depois, sua família radicou-se em Vitória, onde ela frequentou o então segundo grau e ingressou no curso de Medicina.

“No terceiro ano da faculdade, eu me fascinei pelo paciente grave. Eu entrei para dar plantão na UTI como acadêmica e nunca mais saí. Eu comecei a aprender o que é o acompanhamento horizontal, a transversalidade do tratamento, a sua dimensão multidisciplinar. Quando eu me formei, em 1987, eu fiquei atuando como médica plantonista da UTI do Hospital das Clínicas, o que era um grande orgulho, pois eu estava no lugar que me formou”, relata.

A partir do começo de sua atuação profissional, Eliana Caser iniciou uma jornada pelo conhecimento que marcou sua carreira. Buscando maior nível de aprendizado, ela ingressou no doutorado em pneumologia do Instituto do Coração — o InCor, em São Paulo.

“Eu sentia que me faltava uma formação mais específica que, naquela época, não existia no Espírito Santo. Foi um período em que eu viajava muito, estudava muito e continuava trabalhando. Eu queria uma formação técnica mais especializada para poder oferecer um trabalho de primeira linha”, ressalta.

Já doutora, Eliana tornou-se professora do curso de Medicina da Ufes em 1993, onde até hoje atua, dando aula de urgência e emergência para alunos do 9º período da universidade, na qual considera que deixa seu legado.

“Eu diria que três coisas são muito importantes para um jovem que tem a medicina como objetivo. Uma delas é a excelência técnica, a busca por qualificação, pelas evidências, pela ciência. Outro ponto é a escuta, a humanização. A UTI precisa estar aberta para a família, e o médico precisa manter o canal de comunicação aberto com os familiares. E a terceira é entender a multidisciplinaridade. Não adianta falar em UTI e falar só em médico. É preciso contemplar e entender a função dos enfermeiros, fisioterapeutas e todos os demais profissionais que são essenciais para a terapia intensiva”, pontua.

Eliana Caser é referência em medicina intensiva no Espírito Santo e, ao longo de sua trajetória, sua expertise e dedicação a levaram a ser a coordenadora das UTIs da Unimed, no Estado, a partir de 1995.

Para ela, ser uma capixaba de valor na área da “Ciência e Saúde” é uma espécie de reconhecimento à forma como ela conduziu sua carreira. “Eu fico emocionada com este prêmio, pois o meu lema é o foco no paciente. Receber este reconhecimento significa que eu estou entregando valor e o meu maior orgulho são os meus pacientes, a alegria deles e dos familiares quando alcançam a recuperação”, exulta.

Ao olhar para o futuro, a médica aponta qual deve ser o caminho que a medicina intensiva vai seguir: “adoro tecnologia e acho que os mais jovens vão dar continuidade a esse trabalho aproveitando tudo o que a tecnologia digital tem a oferecer para os intensivistas. Eu vivi o tempo mais raiz das UTIs e não tenho saudade das carências que tínhamos, eu fico esperançosa de ver que a tecnologia só vai agregar”, prevê.

Perfil Médica formada pela Ufes, Eliana Caser é doutora em pneumologia pelo InCor/USP Nasceu na localidade de Vale do Canaã, Santa Teresa, Espírito Santo, em 22 de janeiro de 1958 Formou-se em Medicina e começou a atuar como plantonista do Hospital das Clínicas, em Vitória. Após cursar doutorado, em 1993 tornou-se professora do curso de Medicina da Ufes, onde até hoje leciona. Em 1995, tornou-se coordenadora da medicina intensiva da Unimed no Espírito Santo. Em 2005, concluiu o MBA em Administração Hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas



