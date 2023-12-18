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Marcas de Valor 2023

De grão em grão, marca de arroz vira companheira do consumidor

Presente nas refeições dos capixabas há quatro décadas, Sepé atesta sua credibilidade perante o público, sendo destaque no segmento

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 00:03

Publicado em 

18 dez 2023 às 00:03
Arroz Sepé
Arroz Sepé está presente na alimentação das famílias: relacionamento duradouro que rende destaque no mercado Crédito: Divulgação
Na mesa dos capixabas, o Arroz Sepé é garantia de aceitação por todos os gostos. Presente no Espírito Santo há mais de quatro décadas, a marca preza por uma produção sustentável por meio de energia renovável e de um relacionamento duradouro com seus consumidores. Para os próximos anos, a ideia é estreitar laços e expandir a já ampla variedade de produtos oferecidos.
O reconhecimento é comprovado com a conquista de um lugar de destaque no ranking da categoria “Alimentos” da 14ª edição do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta. Ser considerada relevante pelos capixabas, no entanto, não é novidade para o Arroz Sepé, que coleciona títulos e mantém essa relação de longa data.
"A participação no Marcas de Valor é uma honra que valorizamos profundamente. Este não é nosso primeiro envolvimento com a premiação, pois, ao longo dos anos, temos apreciado a oportunidade de destacar o compromisso contínuo do Arroz Sepé com a qualidade e a excelência. Esta premiação é um estímulo para continuarmos aprimorando nossos padrões."
Pedro Milton Bolzan de Franceschi - Dretor financeiro e comercial da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), fabricante da Sepé
O reconhecimento no Marcas de Valor é atribuído às boas práticas na fabricação do arroz. “Acreditamos que é resultado da nossa dedicação constante à qualidade, da transparência e da sustentabilidade em todas as fases de produção do Arroz Sepé. Nossos consumidores valorizam não apenas o sabor excepcional, mas também a confiança que depositam em uma marca comprometida com práticas agrícolas responsáveis”, aponta o diretor.
Pedro Franceschi explica que o diferencial da marca é a constante busca pela excelência, desde a seleção cuidadosa das sementes até os métodos de cultivo dos produtores rurais. “Buscamos manter um padrão elevado que se reflete no produto final. A tradição, aliada à inovação, permite-nos oferecer um arroz que não apenas atende, mas também supera as expectativas dos nossos consumidores”, afirma.
Pedro Milton Bolzan de Franceschi, diretor comercial e financeiro da Cotrisel, fabricante do Sepé
Franceschi menciona diferenciais da marca Sepé no mercado Crédito: Contrisel/Divulgação

Transformação

Em 2022, o Arroz Sepé passou por uma renovação na sua marca e, consequentemente, nas suas embalagens. O que não mudou foram as características que lhe conferem qualidade e sabor. Mesmo consolidada, a empresa continua investindo em inovações para seguir conquistando o consumidor.
“Buscando sempre permanecer em evidência, investimos constantemente em comunicação transparente e envolvente. Criamos conteúdos relevantes sobre gastronomia e mostramos as diversas formas de utilizar o arroz na cozinha, além, claro, de prezarmos pelo relacionamento com nossa comunidade e consumidores”, ressalta o diretor.

Futuro

Para o próximo ano, Pedro Franceschi informa que o objetivo é ampliar o catálogo e intensificar a aproximação com os clientes. “Olhamos para o futuro com bastante empolgação. Nosso foco continuará na inovação, explorando novas técnicas agrícolas e ampliando nossa linha de produtos. Além disso, pretendemos fortalecer ainda mais os laços com os consumidores nos mercados em que atuamos no Brasil, porém sempre buscando expandir nossa marca para as demais regiões”, enfatiza.
O diretor financeiro e comercial conclui: “Para nós, o Arroz Sepé é mais do que uma marca, ele também evidencia a riqueza da produção de alimentos da nossa terra. É ela quem nos motiva na cooperativa a ter uma busca constante por excelência."
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