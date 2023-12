Cooperativa prepara lançamento de novos produtos

A Selita acabou de apresentar novidades ao mercado, mas tem projetos para incluir mais itens em seu portfólio

Com 85 anos recém-completados, a Selita ainda se reinventa. A cooperativa acaba de lançar uma série de produtos: creme de ricota, creme de queijo minas frescal, queijo coalho em palito, bebida sabor chocolate zero açúcar, iogurte de coco e bebida láctea fermentada em sacola.

“Isso só foi possível graças ao novo complexo industrial, que possui tecnologia e condições de produzir com a qualidade e a confiança que estamos fazendo há 85 anos”, afirma.

Sustentabilidade

Em mais de oito décadas de atuação, a cooperativa tem procurado unir o trabalho com ações pautadas no respeito ao meio ambiente e em uma cooperação constante entre a organização e seus associados.

“A Selita também busca constantemente estar em sintonia com as comunidades onde atua, como a Safra, Nossa Senhora Aparecida e São João da Lancha, em Cachoeiro de Itapemirim, oferecendo apoio e parceria em diversas ações”, detalha o diretor-presidente.

Além disso, todo leite consumido diariamente pelo Hospital Infantil de Cachoeiro é doado pelos cooperados. Já na Santa Casa de Cachoeiro, cerca de 60% do consumo diário de leite deve-se à doação da Selita.

“Também estamos executando um projeto para aquisição de matrizes doadoras de genética para melhorar o nível do plantel dos nossos cooperados”, acrescenta Moreira.

História

A Selita foi fundada em 22 de outubro de 1938, sob a liderança de Djalma Eloy Hees, contratado pelo então secretário de Agricultura, Carlos Lindenberg, para prospectar a possibilidade da criação de uma cooperativa de leite para o Sul do Estado.

Atualmente com mais de 1.400 cooperados, a Selita está sempre se reinventando para continuar produzindo alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis.

O atual complexo industrial instalado no quilômetro 413 da BR 101, na Safra, afirma Moreira, está construído em uma área de 43 mil metros quadrados e conta com equipamentos de última geração, como robôs que atuam no empilhamento, além de ser sustentável em toda a cadeia produtiva.