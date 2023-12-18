AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Marcas de Valor 2023

Cooperativa de saúde vai inaugurar unidade avançada na Serra em 2024

Unimed Vitória também prepara expansão das instalações localizadas na Avenida Leitão da Silva, na Capital

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 00:17

Publicado em 

18 dez 2023 às 00:17
Unimed
O Hospital Unimed é uma das principais instalações da empresa: incremento para evoluir na eficiência Crédito: Divulgação
A partir do próximo ano, a Unimed Vitória vai expandir sua rede de saúde e inaugurar, na Serra, uma nova Unidade Avançada, com o conceito de hospital-dia. A primeira etapa está prevista para ser entregue já no primeiro semestre de 2024, oferecendo serviços de pronto-socorro, tomografia, ressonância e raio X, como informa o diretor-presidente da cooperativa, Fabiano Pimentel.
“Primeiro, buscamos garantir um atendimento de saúde de qualidade aos nossos pacientes no momento em que eles necessitam. Cuidar de forma humana é o que nos motiva e também nos conecta aos nossos beneficiários. A nossa cooperativa faz parte do Sistema Unimed, formado por outras quatro cooperativas de saúde, que juntas abrangem todo o Espírito Santo. Somos uma marca sólida e que continua evoluindo e desenvolvendo-se com o nosso Estado”, reforça.
Segundo o diretor-presidente, está nos planos da empresa expandir as instalações que abrigam hoje o Hospital Unimed, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, com o objetivo de consolidar as unidades próprias da cooperativa em um único espaço, criando o Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias), que também receberá a maternidade, a Unimed Especialidades e a Unimed Diagnóstico, entre outros serviços.
Unimed
Maternidade também faz parte do conjunto de unidades próprias da empresa Crédito: Divulgação
“Também continuaremos a investir em ações de promoção da saúde e do bem-estar para toda a população capixaba. Recentemente, realizamos na Praça dos Namorados um evento de conscientização sobre o AVC [acidente vascular cerebral] e continuaremos a promover momentos como esse, levando conhecimento e informação de qualidade às pessoas e gerando um impacto positivo na qualidade de vida”, pontua.

Projetos para a comunidade

Mas não para por aí. Além de diversificar os serviços oferecidos aos clientes, a Unimed Vitória apoia importantes projetos voltados para o bem-estar da população capixaba como um todo. Um deles é o Bike Vitória, serviço de bicicletas compartilhadas que opera há sete anos em parceria com a prefeitura da Capital.
“Acho importante também citarmos o trabalho realizado pelo Instituto Unimed Vitória, que atua em diferentes frentes, desde as mobilizações pela preservação do meio ambiente até o apoio a projetos sociais que visam a levar mais oportunidades de esporte, educação e lazer para crianças e adolescentes nas comunidades”, acrescenta o gestor.
Diretoria executiva da Unimed Vitória: Dejair Cordeiro, Norma Louzada, Fabiano Pimentel, Adriana Botti e Alexandre Tironi
Diretoria executiva da Unimed Vitória, organização com dupla vitória nesta edição do Marcas de Valor Crédito: Unimed Vitória/Divulgação
O Circuito Cultural Unimed também é responsável pela realização de uma série de eventos, incluindo espetáculos teatrais renomados nacionalmente que são trazidos para o Estado. Fabiano Pimentel salienta que a Unimed abraça o propósito de atender os pacientes de forma qualificada ao longo de toda a jornada de serviços, incluindo investimentos em competência técnica, empatia e humanização.

História e reconhecimento

Afinal, são 40 anos de história de uma empresa que hoje soma 2.600 médicos e um corpo de mais de 2.700 colaboradores que atendem a 19 cidades capixabas em quatro unidades próprias: o Hospital Unimed, a maternidade, a Unimed Especialidades e a Unimed Diagnóstico.
Unimed
Unimed Coração presta assistência especializada contra problemas cardíacos Crédito: Divulgação
“A conquista do primeiro lugar nas categorias ‘Plano de Saúde’ e ‘Hospital’ do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta é uma vitória dos médicos cooperados da Unimed Vitória, que, com os nossos colaboradores, dedicam-se a um trabalho de excelência. Somos feitos de muitas mãos e vozes, e é isso o que nos torna uma empresa sólida e que, ao mesmo tempo, não para de evoluir”, sublinha.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marcas de Valor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhonete na contramão bate em carro e derruba poste em Vila Velha
Transmissão ao vivo do nascer do sol flagra acidente em Vila Velha; veja vídeo
Imagem de destaque
8 receitas veganas para o almoço de Dia dos Pais
Imagem de destaque
Homem com histórico de violência doméstica é preso em Presidente Kennedy

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados