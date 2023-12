Marcas de Valor 2023

Cooperativa de saúde vai inaugurar unidade avançada na Serra em 2024

Unimed Vitória também prepara expansão das instalações localizadas na Avenida Leitão da Silva, na Capital

3 min de leitura min de leitura

O Hospital Unimed é uma das principais instalações da empresa: incremento para evoluir na eficiência. (Divulgação)

A partir do próximo ano, a Unimed Vitória vai expandir sua rede de saúde e inaugurar, na Serra, uma nova Unidade Avançada, com o conceito de hospital-dia. A primeira etapa está prevista para ser entregue já no primeiro semestre de 2024, oferecendo serviços de pronto-socorro, tomografia, ressonância e raio X, como informa o diretor-presidente da cooperativa, Fabiano Pimentel.

“Primeiro, buscamos garantir um atendimento de saúde de qualidade aos nossos pacientes no momento em que eles necessitam. Cuidar de forma humana é o que nos motiva e também nos conecta aos nossos beneficiários. A nossa cooperativa faz parte do Sistema Unimed, formado por outras quatro cooperativas de saúde, que juntas abrangem todo o Espírito Santo. Somos uma marca sólida e que continua evoluindo e desenvolvendo-se com o nosso Estado”, reforça.

Segundo o diretor-presidente, está nos planos da empresa expandir as instalações que abrigam hoje o Hospital Unimed, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, com o objetivo de consolidar as unidades próprias da cooperativa em um único espaço, criando o Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias), que também receberá a maternidade, a Unimed Especialidades e a Unimed Diagnóstico, entre outros serviços.

Maternidade também faz parte do conjunto de unidades próprias da empresa. (Divulgação)

“Também continuaremos a investir em ações de promoção da saúde e do bem-estar para toda a população capixaba. Recentemente, realizamos na Praça dos Namorados um evento de conscientização sobre o AVC [acidente vascular cerebral] e continuaremos a promover momentos como esse, levando conhecimento e informação de qualidade às pessoas e gerando um impacto positivo na qualidade de vida”, pontua.

Projetos para a comunidade

Mas não para por aí. Além de diversificar os serviços oferecidos aos clientes, a Unimed Vitória apoia importantes projetos voltados para o bem-estar da população capixaba como um todo. Um deles é o Bike Vitória, serviço de bicicletas compartilhadas que opera há sete anos em parceria com a prefeitura da Capital.

“Acho importante também citarmos o trabalho realizado pelo Instituto Unimed Vitória, que atua em diferentes frentes, desde as mobilizações pela preservação do meio ambiente até o apoio a projetos sociais que visam a levar mais oportunidades de esporte, educação e lazer para crianças e adolescentes nas comunidades”, acrescenta o gestor.

Diretoria executiva da Unimed Vitória, organização com dupla vitória nesta edição do Marcas de Valor. (Unimed Vitória/Divulgação)

O Circuito Cultural Unimed também é responsável pela realização de uma série de eventos, incluindo espetáculos teatrais renomados nacionalmente que são trazidos para o Estado. Fabiano Pimentel salienta que a Unimed abraça o propósito de atender os pacientes de forma qualificada ao longo de toda a jornada de serviços, incluindo investimentos em competência técnica, empatia e humanização.

História e reconhecimento

Afinal, são 40 anos de história de uma empresa que hoje soma 2.600 médicos e um corpo de mais de 2.700 colaboradores que atendem a 19 cidades capixabas em quatro unidades próprias: o Hospital Unimed, a maternidade, a Unimed Especialidades e a Unimed Diagnóstico.

Unimed Coração presta assistência especializada contra problemas cardíacos. (Divulgação)

“A conquista do primeiro lugar nas categorias ‘Plano de Saúde’ e ‘Hospital’ do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta é uma vitória dos médicos cooperados da Unimed Vitória, que, com os nossos colaboradores, dedicam-se a um trabalho de excelência. Somos feitos de muitas mãos e vozes, e é isso o que nos torna uma empresa sólida e que, ao mesmo tempo, não para de evoluir”, sublinha.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta