Budah: uma história feminina no rap brasileiro

A rapper capixaba desponta como um dos mais fortes nomes da nova geração do gênero musical, enquanto reflete sobre o espaço e o papel da mulher em um meio em que as maiores estrelas são masculinas

Ao ingressar no mundo das rimas, Brenda Rangel virou Budah. (Divulgação)

Para quem cresceu em um ambiente de música, como Brenda Rangel, seguir a carreira musical não chega a ser uma surpresa. O que ela não esperava era se tornar Budah, uma das mulheres mais conhecidas da nova geração do rap nacional na atualidade e uma capixaba de valor na categoria “Cultura”.

“A minha relação com a música existe desde sempre. Meu pai tinha um grupo de samba antes de eu nascer e meu avô cantava muito. As festas da família contavam com um karaokê e foi aí que vi que eu sabia cantar. Mas o rap surgiu para mim na adolescência. Cone Crew estava muito em alta e meu pai já escutava Racionais. Eu conheci o rap nacional e o universo do grafite e do picho, passei a conhecer a cena daqui do Espírito Santo. Foi quando eu comecei a frequentar as batalhas de rap”, relembra.

Grata e feliz pelo crescimento da sua carreira no cenário nacional, Budah não deixa de refletir sobre o tamanho do reconhecimento destinado às mulheres nesse gênero, quando comparado ao dos homens rappers.

“A minha carreira é muito bonita, mas eu vejo os caras trocando de carro todo ano. Eu acho que nós, mulheres, não perdemos em talento, em lírica, em voz, a gente entrega tudo tão bem quanto os homens, mas não chegamos no patamar que eles têm no rap. A Flora Matos conseguiu ter a música mais ouvida no Spotify este ano, mas isso não mudou o status da carreira dela. Que carreira eu poderia ter no rap se fosse homem?”, questiona.

O nascimento de Budah

Ao ingressar no mundo das rimas e do grafite capixaba, Brenda Rangel virou Budah. O visual urbano, com coque e alargador, rendeu o apelido que virou nome artístico quando a menina das batalhas começou a demonstrar que, além de rimar, sabia cantar.

“Um dia eu falei com a galera que eu sabia cantar e todo mundo pediu para ver. Eu gravei um vídeo cantando “Billionaire”, do Travie McCoy e do Bruno Mars, postei no Facebook e teve milhares de compartilhamentos. E eu comecei a entender que a música poderia ser meu caminho”, recorda a cantora.

Daí para a primeira composição, não demorou muito. “Neguin” é uma declaração para um amor da época, e que já revelava os relacionamentos amorosos como uma das principais temáticas de Budah como compositora, sem deixar de falar de questões sociais com muitas referências de R&B.

A partir daí, convites como o do portal RND - um dos principais sobre rap no Brasil - que chamou Budah para lançar uma música e apresentar um perfil da artista, foram chegando, assim co-mo as parcerias musicais com outros artistas da cena rap, o que fez a cantora perceber que sua carreira estava em crescimento. Nomes como MC Cabelinho, Djonga, Pelé MilFlows e Poesia Acústica estão entre os que já cantaram com Budah.

Para alcançar a posição consolidada que tem hoje na cena do rap nacional, Budah contou com o apoio fundamental dos pais, que, desde o começo, acreditaram na sua carreira artística.

“Minha família sempre teve vontade de me ver fazendo música, foram no meu primeiro show, ficaram emocionados. Minha mãe, que é muito católica, queria que eu cantasse no coro da igreja. Eu cheguei a tocar percussão por lá. Aos 15 anos, meu pai me deu um violão de presente, mas o que queria mesmo era cantar”, diz.

É da família que a rapper traz algumas referências musicais importantes, que servem de inspiração para a forma como Budah faz música. Entre os artistas que a influenciaram estão Pepê e Neném e o grupo Fat Family.

“MPB rolava forte nos encontros lá em casa. Jorge Vercilo, Jorge Aragão. Meu avô me inspirou a ouvir músicas que eu escuto até hoje. O Fat Family, por exemplo, eu amo o jeito que eles cantavam. Pepê e Neném também era outra coisa que ele escutava muito e esses artistas acabam sendo uma referência de voz para mim, pela forma como eles cantavam. Eles faziam R&B também, mas a gente não sabia. Hoje eu observo o canto desses artistas, as letras, as melodias, e isso é algo que me inspira”, analisa.

E o próximo ano promete ser também de muito trabalho. Em 2024, o primeiro álbum de cantora vai chegar às plataformas digitais, consolidando ainda mais a trajetória dessa capixaba de valor na cultura.

“Receber um prêmio como esse é meio surreal. A gente nunca sabe onde está chegando, até onde está alcançando com o nosso trabalho. Quando eu abro o Spotify e vejo que tenho muitos ouvintes em Portugal e em países da África, em peso…E é muito importante ter o reconhecimento vindo do Espírito Santo, do lugar onde eu cresci e chamar atenção para a necessidade de maiores investimentos em cultura no nosso Estado”, finaliza.

Perfil Budah é cantora e rapper Tem 26 anos e nasceu em Vila Velha. Foi criada em Cariacica, onde a música começou a estar presente em sua vida por influência do pai e do avô. Na adolescência, conheceu a cena do rap e do grafite capixaba. Em 2014, com a repercussão positiva de um cover de Bruno Mars, começou a perceber que tinha potencial para a música. Em 2017, lançou “Neguin”, uma composição própria falando de amor. Desde então, Budah é um nome ascendente na cena do rap nacional e já cantou com nomes como MC Cabelinho e Djonga. Em 2023, assinou com a Universal Music. Para 2024, está previsto o lançamento do seu primeiro álbum.



