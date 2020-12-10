5 estratégias para sua marca no novo normal

5. Formas de pagamentos diversificadas

Em tempos de pandemia, as regras sanitárias precisam receber máxima atenção. E se engana quem pensa que só vale para bares, restaurantes e lojas físicas. Marcas virtuais e grandes empresas prestadoras de serviços também precisam estar atentas aos bons exemplos e, principalmente, com a segurança dos funcionários. Os consumidores estão de olho.

O primeiro passo para não errar nesta estratégia é saber qual é o público da empresa, conhecer os clientes e definir o que a marca pretende mostrar. A partir desses pontos, a comunicação passa a ser efetiva e os clientes vão se tornando consumidores fiéis e fazem a melhor propaganda que pode existir: o elogio. Um cliente satisfeito atrai outros clientes. E, quando a empresa sabe se comunicar com o seu público com palavras, imagens e ações, o sucesso fica muito mais próximo de se tornar realidade.

Empresas que demoram a tomar medidas para solucionar problemas, ou tentam esconder falhas e reclamações dos clientes, acabam ficando com uma imagem ruim perante a comunidade. A melhor forma de evitar transtornos, dificuldades de comunicações e crises motivadas por erros não resolvidos, é manter a transparência. Um funcionário teve uma postura inadequada ou praticou uma agressão, por exemplo, deixe claro que a empresa não compactua com a atitude e tome as medidas cabíveis.

Estar nas redes sociais é praticamente uma obrigação para marcas e empresas no século XXI. Para os especialistas, uma das primeiras medidas tomadas pelos consumidores é pesquisar na internet sobre o produto que vão consumir. Portanto, estimular que os clientes façam avaliações positivas, além de manter as redes sociais atualizadas e com informações de qualidade, são algumas estratégias para ser lembrado, e de maneira favorável.