Volta da França: conheça modelos de bikes que dominaram a competição

Principal competição de ciclismo do mundo, a Volta da França encerrou a edição deste ano no último domingo (20). Repleta de disputas e momentos memoráveis, o evento deixará sentimento de saudade aos fãs do esporte. Confira abaixo alguns esportistas que se destacaram no evento e como suas bicicletas foram fundamentais no desempenho durante os 21 dias de provas.Tadej PogacarVencedor da Volta da França de 2020, o esloveno da UAE Team Emirates surpreendeu ao conquistar as camisas amarela, branca e branca com bolinhas, ou seja, ‘líder da classificação geral’, ‘melhor ciclista até 25 anos’ e ‘melhor escalador das montanhas’, respectivamente.