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Volta da França: conheça modelos de bikes que dominaram a competição

Encerrada no último domingo (20), a clássica competição disputada na França trouxe muita emoção e foi palco das bicicletas mais modernas e tecnológicas da atualidade. Confira!...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 18:23
Crédito: A Tarmac SL6 é semelhante à bike usada por Sam Bennett, vencedor da camisa verde (Imagem: Reprodução/Semexe
Principal competição de ciclismo do mundo, a Volta da França encerrou a edição deste ano no último domingo (20). Repleta de disputas e momentos memoráveis, o evento deixará sentimento de saudade aos fãs do esporte. Confira abaixo alguns esportistas que se destacaram no evento e como suas bicicletas foram fundamentais no desempenho durante os 21 dias de provas.Tadej PogacarVencedor da Volta da França de 2020, o esloveno da UAE Team Emirates surpreendeu ao conquistar as camisas amarela, branca e branca com bolinhas, ou seja, ‘líder da classificação geral’, ‘melhor ciclista até 25 anos’ e ‘melhor escalador das montanhas’, respectivamente.

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