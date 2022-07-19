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Atletismo

Vitoria Rosa avança à semifinal dos 200m no Mundial de Atletismo

A velocista de 26 anos ficou em terceiro lugar em sua bateria, a terceira do dia dos 200 metros, e foi para a semifinal, que será disputada na noite desta terça-feira (19).
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jul 2022 às 09:42

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 09:42

Brasileira foi a única representante do país que conseguiu avançar de fase
Brasileira foi a única representante do país que conseguiu avançar de fase Crédito: Reprodução / Instagram @vitoriarosa200m
Vitoria Rosa foi a única representante do Brasil que conseguiu avançar de fase durante as disputas desta segunda-feira no Mundial de Atletismo de Eugene, nos Estados Unidos. 
O tempo levado pela brasileira para completar a prova foi de 22s84, contra 22s26 da jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce e 21s98 da nigeriana Aminatou Seyni. "Sei que agora tem mais um passo, que é disputar a semifinal e, depois, tentar me classificar para a final. O trabalho até lá vai ser longo, mas eu estou aqui para isso. Estou muito feliz com essa conquista, que não é só minha", comentou Vitoria Rosa depois de assegurar a classificação.
Na bateria seguinte dos 200 metros, o Brasil foi representado por Ana Carolina Azevedo, que fez 23s45 e terminou em sexto lugar, sem conseguir vaga na fase seguinte. Antes, na segunda bateria, Lorraine Martins terminou em oitavo, com 26s60, e também ficou pelo caminho.
Na disputa masculina dos 200 metros, Lucas Silva (20s90) e Lucas Vilar (20s65) ficaram com as sextas posições de suas respectivas baterias. A noite ainda teve brasileiras na disputa do arremesso de disco feminino, mas nenhuma avançou. Andressa de Morais, ficou em décimo no Grupo A e Fernanda Martins foi a oitava no Grupo B, uma posição acima de Izabela da Silva, a nona colocada.
"Acredito que algumas pessoas fugiram da melhor marca que têm. No momento, a gente tinha que girar um pouco mais baixo. Na hora do nervosismo, você esquece tudo, e acaba não conseguindo um bom resultado", disse Izabela em entrevista ao SporTV. "Não estou frustrada. É bola para frente e continuar treinando para melhorar isso aí", concluiu.

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