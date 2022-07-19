Vitoria Rosa avança à semifinal dos 200m no Mundial de Atletismo

Brasileira foi a única representante do país que conseguiu avançar de fase Crédito: Reprodução / Instagram @vitoriarosa200m

Vitoria Rosa foi a única representante do Brasil que conseguiu avançar de fase durante as disputas desta segunda-feira no Mundial de Atletismo de Eugene, nos Estados Unidos.

O tempo levado pela brasileira para completar a prova foi de 22s84, contra 22s26 da jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce e 21s98 da nigeriana Aminatou Seyni. "Sei que agora tem mais um passo, que é disputar a semifinal e, depois, tentar me classificar para a final. O trabalho até lá vai ser longo, mas eu estou aqui para isso. Estou muito feliz com essa conquista, que não é só minha", comentou Vitoria Rosa depois de assegurar a classificação.

Na bateria seguinte dos 200 metros, o Brasil foi representado por Ana Carolina Azevedo, que fez 23s45 e terminou em sexto lugar, sem conseguir vaga na fase seguinte. Antes, na segunda bateria, Lorraine Martins terminou em oitavo, com 26s60, e também ficou pelo caminho.

Na disputa masculina dos 200 metros, Lucas Silva (20s90) e Lucas Vilar (20s65) ficaram com as sextas posições de suas respectivas baterias. A noite ainda teve brasileiras na disputa do arremesso de disco feminino, mas nenhuma avançou. Andressa de Morais, ficou em décimo no Grupo A e Fernanda Martins foi a oitava no Grupo B, uma posição acima de Izabela da Silva, a nona colocada.