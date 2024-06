Neste fim de semana

Vila Velha recebe Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3 feminino de base

Evento reúne cerca de 150 atletas das categorias sub-15, sub-18 e sub-23 e terá arbitragem exclusivamente feminina

Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3 feminino de base. (Fecaba/Divulgação)

Neste fim de semana, Vila Velha será o centro do basquete feminino 3x3 com o Campeonato Brasileiro Interclubes de Base. O evento, que acontecerá no ginásio do Cetaf, em Divino Espírito Santo, está marcado para ser disputado entre sexta-feira (7 e domingo (9), com jogos iniciando às 10 horas e entrada gratuita.

Organizado pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) em colaboração com a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), o torneio reunirá aproximadamente 150 atletas das categorias sub-15, sub-18 e sub-23. As equipes capixabas na competição incluem o GS Basquetebol (sub-15 e sub-18), Álvares Cabral (sub-15) e o Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf) (sub-18 e sub-23), além de times de outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina e Paraíba.

Rogério Machado, presidente da Fecaba, destaca a importância do evento. "É um prazer receber todas essas equipes no Espírito Santo para um torneio tão importante que valoriza o basquete e a participação das meninas no esporte. Espero que o público compareça e aproveite os jogos".

A competição também se destaca pela arbitragem exclusivamente feminina, reforçando a presença e o protagonismo das mulheres no esporte.

Sobre o Basquete 3x3

O basquete 3x3 é uma modalidade disputada em meia quadra com três atletas por equipe, que ganhou popularidade global e foi incluída no programa olímpico em Tóquio 2020, estando confirmada para os Jogos de Paris 2024. Diferente do basquete tradicional, o 3x3 tem pontuação específica: arremessos dentro do arco e lances-livres valem 1 ponto, enquanto os de fora do arco valem 2 pontos. As partidas duram 10 minutos ou até que uma equipe marque 21 pontos.

Serviço

Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete 3x3

Data: Sexta-feira (7) a Domingo (9)

Sexta-feira (7) a Domingo (9) Local: Ginásio do Cetaf, Vila Velha



Ginásio do Cetaf, Vila Velha Endereço: Rua Humaitá, 12 - Divino Espírito Santo



