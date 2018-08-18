Vila Nova/Vila Velha e Anchieta goleiam na 2ª rodada do Estadual

Anchieta, pela Chave A, e Vila Nova/Vila Velha, pela Chave B, estrearam com goleadas na primeira edição do Campeonato Estadual Feminino de Beach Soccer, que está sendo realizada no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória.

Vila Nova/Vila Velha, de uniforme azul, goleou PSNE por 8 a 1 Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Em partida válida pela segunda rodada, a seleção de Anchieta derrotou Vilavelhense por 4 a 0, enquanto Vila Nova/Vila Velha goleou PSNE por 8 a 1. São Pedro e Associação Capixaba folgaram na rodada. Com os resultados, a definição das quatro semifinalistas acontecerá na terceira e última rodada da fase classificatória, prevista para acontecer no próximo sábado (25), a partir das 9 horas. Se enfrentam: Anchieta x São Pedro e Associação Capixaba x Vila Nova/Vila Velha. Folgarão Vilavelhense e PSNE. Todas as seleções, inclusive as que estarão de folga, poderão se classificar, dependendo dos critérios de desempate.

A Chave A está sendo liderada por Anchieta com três pontos. Vilavelhense vem em segundo com dois pontos. São Pedro não pontuou. A Chave B é liderada por Vila Nova/Vila Velha com três pontos e um jogo. PSNE soma também três pontos, mas já fez os seus dois jogos. Associação Capixaba não somou nenhum ponto.

Regulamento

As seis equipes jogarão dentro de suas chaves e as duas primeiras de cada chave se classificam para a semifinal. Nesta fase será realizado o cruzamento olímpico com a primeira da Chave A jogando contra a segunda da Chave B. E a primeira da Chave B contra a segunda da Chave A. As duas vencedoras disputam a grande final; e as duas perdedoras, a terceira colocação.

Anchieta, pela Chave A, e Vila Nova/Vila Velha, pela Chave B, estrearam com goleadas na primeira edição do Campeonato Estadual Feminino de Beach Soccer, que está sendo realizada no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória (ES).

Valendo pela segunda rodada, a seleção de Anchieta derrotou Vilavelhense por 4 a 0, enquanto Vila Nova/Vila Velha goleou PSNE por 8 a 1. Folgaram na rodada São Pedro e Associação Capixaba.

Com os resultados, a definição das quatro semifinalistas acontecerá na terceira e última rodada da fase classificatória, prevista para acontecer no próximo dia 25, a partir das 9 horas.

Se enfrentam: Anchieta x São Pedro e Associação Capixaba x Vila Nova/Vila Velha. Folgarão Vilavelhense e PSNE.

Todas as seleções, inclusive as que estarão de folga, poderão se classificar, dependendo dos critérios de desempate.

A Chave A está sendo liderada por Anchieta com três pontos. Vilavelhense vem em segundo com dois pontos. São Pedro não pontuou.