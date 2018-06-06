Velejadores do Iate Clube são campeões no Circuito Niterói

Os velejadores do Iate Clube do Espírito Santo a bordo do veleiro Bravíssimo garantiram o primeiro lugar geral na categoria ORC, no Circuito Niterói, que encerrou no último domingo (03). Os seis atletas agora se preparam para a 45ª Semana de Vela de Ilhabela que será realizada entre os dias 21 a 27 de julho.
Luciano Secchin, Leo Oliveira, Fabiano Porto, Andre Pimentel e Bruno Martinelli mais uma vez colocam o Espírito Santo no pódio em uma competição nacional de vela. Desta vez, a equipe teve a bordo do veleiro Bravíssimo, o experiente velejador Alfredo Rovere, que integra a equipe Brasileira no Circuito TP 52 na Europa.
Segundo o comandante do veleiro Bravíssimo, Luciano Secchin, foram quatro dias de regatas sendo três deles com muito pouco vento. Nos três primeiros dias de competição as condições de vento não estavam favoráveis. Somente no último dia que o vento entrou e conseguimos ótimo resultados. Garantimos dois primeiros lugares, um segundo e um quinto, nas regatas do dia, disputando com 15 barcos, ressaltou.
A equipe capixaba pretende repetir os bons resultados do ano passado, quando venceram as regatas da classe ORC B e se consagraram campeões na Semana de Vela de Ilhabela, feito inédito para vela capixaba.
Participamos do Circuito Niterói com a equipe oficial que irá para Ilhabela, nosso objetivo maior era dar início ao treinamento e temos como foco garantir um excelente resultado como obtivemos ano passado, comenta o comandante Luciano Secchin.