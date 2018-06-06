Velejadores do Iate Clube são campeões no Circuito Niterói

Os velejadores do Iate Clube do Espírito Santo a bordo do veleiro Bravíssimo garantiram o primeiro lugar geral na categoria ORC, no Circuito Niterói, que encerrou no último domingo (03). Os seis atletas agora se preparam para a 45ª Semana de Vela de Ilhabela que será realizada entre os dias 21 a 27 de julho.

Luciano Secchin, Leo Oliveira, Fabiano Porto, Andre Pimentel e Bruno Martinelli mais uma vez colocam o Espírito Santo no pódio em uma competição nacional de vela. Desta vez, a equipe teve a bordo do veleiro Bravíssimo, o experiente velejador Alfredo Rovere, que integra a equipe Brasileira no Circuito TP 52 na Europa.

Os velejadores do Iate Clube a bordo do veleiro Bravíssimo Crédito: Fred Hoffman/Divulgação

Segundo o comandante do veleiro Bravíssimo, Luciano Secchin, foram quatro dias de regatas sendo três deles com muito pouco vento. Nos três primeiros dias de competição as condições de vento não estavam favoráveis. Somente no último dia que o vento entrou e conseguimos ótimo resultados. Garantimos dois primeiros lugares, um segundo e um quinto, nas regatas do dia, disputando com 15 barcos, ressaltou.

A equipe capixaba pretende repetir os bons resultados do ano passado, quando venceram as regatas da classe ORC B e se consagraram campeões na Semana de Vela de Ilhabela, feito inédito para vela capixaba.