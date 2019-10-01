Vela

Velejadores capixabas disputam Mundial de vela em Ilhabela

Três atletas representam o Brasil e o Espírito Santo em uma das principais competições de vela da classe snipe

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 16:25 - Atualizado há 6 anos

O jovem Pedro Pianna disputa sua primeira competição internacional na classe snipe Crédito: Matias Capizzano/Divulgação

O Espírito Santo será bem representado no Mundial de Vela da classe snipe, que acontece em Ilhabela, São Paulo. Os velejadores do Iate Clube do Espírito Santo, Pedro Pianna, Rodrigo Stephan e Bryan Bremenkamp vão para água disputar essa que é uma das competições mais importantes da classe snipe. A competição é dividida em duas: para a categoria Junior, dedicada a atletas de até 22 anos, acontece de 02 a 05 de outubro e categoria adulto, de 07 a 12.

Pouca idade, vários títulos e muita força de vontade. Desta forma é possível resumir um pouco do jovem atleta do Ices, Pedro Pianna, de 15 anos. O jovem que se despediu da classe Optimist há pouco tempo - classe para velejadores até 15 anos, disputa a partir desta quarta-feira (02), o Mundial de Snipe Junior. O talento do capixaba falou mais alto durante a conquista da vaga para o mundial, afinal de contas, Pedro ainda fazia parte da classe iniciante da vela.

“Fui convidado por um dos meus técnicos a participar do Campeonato Brasileiro de Snipe, para agregar ainda mais experiência para mim. Depois de competir no adulto, sugeriram para que eu disputasse a competição na categoria junior, para atletas até 22 anos, que aconteceria em seguida. Fui, fiz dupla com o Frederico Francavilla, de São Paulo, e para nossa alegria conquistamos a vaga para o mundial”, disse o velejador do ICES, Pedro Pianna.

O atleta capixaba terá até o próximo dia 05 mais uma grande disputa pela frente em uma competição de altíssimo nível. “Essa será mais uma ótima experiencia, ainda mais por ser um mundial. Apesar de não ter treinado muito, pois acabei de mudar de classe, venho de uma base muito boa do Optimist, acredito que isso irá ajudar muito. O Frederico, minha dupla nesta competição, veleja há três anos de snipe e já correu três brasileiros, estamos confiantes que com nossas experiências somadas podemos conseguir bons resultados”.

Quem também vai pra água representar o Brasil e o Estado é a dupla capixaba Rodrigo Stephan e Bryan Bremenkamp, que levam experiência e parceria para a disputar na categoria principal do mundial.

Rodrigo Stephan e Bryan Bremenkamp disputam o Mundial na categoria principal Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

“Esse é o terceiro mundial que participo. O primeiro foi na Itália, em 2015, e fiquei em 23º de 80 barcos, o segundo em 2017, na Espanha. Esta será a terceira experiência em mundiais. Vou correr com o Bryan, com quem velejo regularmente e por isso estamos muito afinados”, ressaltou o velejador do Iate Clube, Rodrigo Stephan.

Além da experiência em mundiais, Rodrigo leva na bagagem a participação em grandes competições da classe, como o campeonato Europeu de Snipe, na Espanha, em 2016, o Hemisfério, em Cabo Frio, 2016, e em 2018, em Olivos, na Argentina, neste último ficamos em 14°.

“A expectativa é que este seja nosso melhor campeonato. O barco está bom, estamos rápidos e nos sentimos mais preparados do que nunca. Sabemos o nível técnico é muito elevado, que se classificam os mais bem ranqueados de cada país. Mas estamos confiantes”, completa o Stephan.

