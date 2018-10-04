Velejador capixaba faz bonito e brilha na raia de Buenos Aires

Após dois finais de semana e seis regatas disputadas, a Semana de Vela de Buenos Aires, na Argentina, foi encerrada no último domingo (30), e o velejador capixaba, Miguel Machado, de apenas 12 anos, segue em alta. O atleta garantiu o quinto lugar geral na competição, sendo o brasileiro.

Miguel Machado acabou em quinto na competição disputada na Argentina Crédito: Divulgação/Iate Clube

Com 250 velejadores na raia, o capixaba que compete pelo Iate Clube mostrou que apesar da pouca idade, tem talento de sobra e é uma das promessas para a vela nacional. "Fiquei com a sensação de dever cumprido, por ter conseguido ótimos resultados e ser o brasileiro melhor colocado. A competição foi muito boa, produtiva, e importante para me fortalecer. Foi uma experiencia diferente, onde ganhei minha primeira regata internacional. Mesmo já tendo competido fora do Brasil, com atletas de vários países, lá o clima era mais frio, as condições eram diferentes. É gratificante ver que meu esforço com os treinos, faz com que eu esteja evoluindo e possa seguir alcançando meu objetivo que é melhorar sempre, comenta o velejador, Miguel Machado.

Miguel segue uma rotina de atleta profissional, além de treinos regulares, ainda faz treinamento físico funcional, acampamento com psicólogo do esporte e nutricionista. Segundo Renato Machado, pai de Miguel e que também é velejador, é gratificante ver o desempenho do filho e reforça que o incentivo dos pais é fundamental.

"Estamos muito orgulhosos com o desempenho de Miguel. Isso mostra que todo o seu esforço está sendo compensado. Desejamos que ele leve para a vida tudo que vem aprendendo iatismo".