Tritões tenta, mas cai diante da força do Atlético-MG na decisão

As zebras são raras no futebol americano. Quase sempre os times de melhor investimento e estrutura levam a melhor. E não seria na tarde do último sábado (17), na final da Conferência Sudeste da Brasil Futebol Americano (BFA), que ela apareceria. Com autoridade, o Atlético-MG FA derrotou o Tritões FA, por 47 a 14, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, e ficou com o título regional.
A equipe que defende o Galo, no ano passado foi campeão com as cores do arquirrival Cruzeiro. Agora ela segue o caminho em busca do bicampeonato. O destaque da partida foi o running back Parris Lee, que marcou quatro touchdowns.
Na semifinal nacional, o Atlético enfrenta o Timbó T-Rex, que também neste sábado, derrotou o Coritiba Crocodiles, por 21 a 20. O jogo da semifinal acontece em duas semanas, em Belo Horizonte.
O JOGO
Desde o kickoff, o Atlético mostrou porque é o favorito ao título da BFA. E no primeiros dois períodos, abriu uma vantagem confortável de 40 a 00. Com cinco touchdowns - Parris Lee (3), Marcos Bunn e Rudá - e dois field goals e quatro extra-points do kicker Protásio.
Nos dois quartos finais, o Galo apenas administrou o placar e viu o Tritões diminuir para 40 a 08, com um touchdown de Holy, com a conversão de dois pontos. Na campanha seguinte o Atlético voltou a marcar com a estrela da noite Lee, combinado com o ponto extra de Protásio.
No fim, o Tritões se despediu da competição com Niko Fortino achando o wide receiver Weberton, sem a conversão de dois pontos. Placar final: 47 a 14.