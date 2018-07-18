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Tritões pronto para a estreia no Brasileiro de Futebol Americano

O primeiro jogo do time canela-verde acontece neste sábado, diante do Galo FA, no estádio do Tupy

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 14:41
O Tritões está contando os dias para a sua estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. De olho no bicampeonato, a única equipe capixaba no torneio vai enfrentar o Galo Futebol Americano neste sábado (21), às 14 horas, no campo do Tupy, em Vila Velha. O confronto é inédito, já que o Galo, até o ano passado, era o seu maior rival: o Cruzeiro, campeão brasileiro em 2017. Além da mudança de escudo, o time mineiro herdou o título cruzeirense e, com isso, sonha com mais um título.
O Tritões é o único time capixaba na elite do futebol americano Crédito: Léo Silveira/Divulgação
Galo FA
O Galo FA, que tem em seu elenco atletas já consagrados na modalidade e conhecidos , como o QB Álvaro Fadini, Diego Taylor (Gordo), Roger Wodson, Victor Quintas, Conrado, Breno Silva, Rudá, Gerard, Paçoca, Mega, Bernardini e Protásio. 
Ingressos
A festa está garantida para quem chegar mais cedo: haverá sorteio de jerseys 2018 personalizadas antes do KickOff, além de vendas de bebidas, açaí e outros produtos. Neste ano o torcedor terá uma facilidade a mais para adquirir seu ingresso. Eles estarão à venda pelo site da Feshow. A outra opção é comprar ingresso na Retromania do Shopping Vitória ou Shopping Vila Velha (pagamento somente em dinheiro.)
Valores
Online: R$10 (crédito ou débito) https://www.feshow.com.br/e/tritoes-fa-x-galo-fa_640
Retromania: R$12 (dinheiro)
Serviço
Tritões FA x Galo FA
Data: sábado (21)
Horário:  14h
Local: estádio Gil Bernardes (Tupy), em Itapoã, Vila Velha

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