Tritões estreia contra o Vasco pela Superliga Nacional de Futebol Americano

O confronto, que será realizado no estádio Arlindo Villaschi, em Viana, coloca frente a frente duas forças do esporte no Brasil

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 14:38

Tritões tem um desafio e tanto neste sábado (2) Crédito: Leo Silveira/Divulgação

O Tritões Futebol Americano entra em campo neste sábado (2), às 14h, em Viana, para sua estreia na Superliga Nacional. E logo em seu primeiro jogo, o time capixaba vai encarar um dos maiores desafios da temporada: o confronto contra o Vasco Almirantes. O jogo acontece no estádio Arlindo Villaschi e já promete clima de decisão. >

A competição deste ano marca a unificação das duas principais ligas do país, o que elevou o nível técnico e colocou frente a frente as principais potências do futebol americano brasileiro. Para o Tritões, o duelo contra o Vasco é mais que uma estreia em casa, é uma chance de medir forças e mostrar que o Espírito Santo também joga duro.>

O presidente do Tritões, Alexandre Cardoso, aposta na força de um elenco jovem e versátil. “A gente está com um elenco bem jovem, mas muito bom, com muitas promessas que vão se destacar nesse ano. O Cassano, por exemplo, vai atuar como quarterback em uma nova função, e está se adaptando muito bem”, disse.>

Entre os destaques, Alexandre cita ainda o tie-rand Gabriel, apelidado de “Aquaman” pelo porte físico, e nomes experientes na defesa. “Nossa linha ofensiva evoluiu bastante, temos jogadores fortes, e o jogo corrido cresceu muito. A defesa também está sólida, com linebackers como Rodrigo, João e Guilherme Nadel.”>

>

A preparação começou cedo. Segundo Alexandre, o time treina desde fevereiro, e chegou a disputar o Campeonato Mineiro, ficando com o vice-campeonato. “Desde maio estamos focados especificamente nesse jogo contra o Vasco. Trabalhamos muito a parte física no início do ano e agora estamos no ajuste tático, tanto no ataque quanto na defesa.”>

Fundado em 2004, o Tritões começou jogando na areia da Praia da Costa e, desde 2009, atua no campo. O time foi campeão brasileiro em 2010 e vice em 2011. Agora, o objetivo é avançar. “A gente não entra como favorito, mas vamos brigar. O foco é chegar na fase de mata-mata”, pontuou Alexandre.>

O ingresso para o duelo custa R$ 10 e, além do jogo, o evento contará com ativações da patrocinadora, que levará chopp artesanal, refrigerantes, energéticos e sorteios de brindes.>

A sequência de jogos é pesada: após o Vasco, o Tritões encara o Flamengo (16/8), o Galo FA (30/8) e o Locomotiva/MG (13/9). A caminhada é dura, mas o time capixaba garante que está pronto para o desafio.>

