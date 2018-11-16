Tritões em busca do impossível na final da Conferência Sudeste

Pelo segundo ano consecutivo, o Tritões FA está na final Conferência Sudeste da Brasil Futebol Americano (BFA). E o adversário da decisão é o mesmo de 2017, mas vestindo outras cores. O Atlético-MG FA - ex-Sada/Cruzeiro - estará novamente no caminho do time capixaba neste sábado, às 18h (de Brasília), no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.

O cornerback capixaba Junis Bozzetti, à esquerda, não baixa a guarda diante do rival na decisão Crédito: Léo Silveira/Divulgação





Além de ser eliminatório, o jogo traz mais uma dificuldade para a equipe do tridente. Desde o dia 18 de junho de 2016 o Galo não perde um jogo. A última derrota foi quando o time ainda se chamava GET Eagles, na final do Campeonato Mineiro.

De lá para cá foram feitos investimentos e parcerias, que transformaram a equipe de Minas Gerais em um time imbatível, desde então. O cornerback capixaba Junis Bozzetti não crê no rótulo de imbatível, mas afirma que o Atlético leva um certo favoritismo pelo momento que atravessa e por ter vencido o Tritões, na estreia desta temporada.

"Eu não acredito que eles sejam imbatíveis. Estão há um bom tempo sem perder e então eu vejo o Atlético apenas como favorito no confronto", disse. Para o jogador capixaba, a estrutura do time mineiro é um diferencial. "É verdade que eles têm uma estrutura e uma condição que é invejada por muitos times do Brasil. Estamos em um ano difícil financeiramente, onde estamos sem muito apoio. E isso prejudica tudo."

Há um ano, o Tritões FA estava na mesma final da Conferência Sudeste, quando enfrentou a equipe mineira, que tinha a parceria com o Cruzeiro. Na ocasião, os capixabas fizeram um jogo consistente, mas saíram derrotados por 21 a 7. Junis Bozzetti acredita que apenas com uma partida impecável, o Tritões FA pode derrotar o Atlético e garantir o título.

"No ano passado fizemos um jogo duro e disputado, mas infelizmente nós perdemos. Se o nosso time não errar, vamos conseguir fazer outra partida disputada. Estamos indo para ganhar", finalizou.

Capixaba do Galo assume favoritismo

Além de enfrentar o reforçado elenco do Atlético-MG, o Tritões FA terá que parar o capixaba Álvaro Fadini, principal nome da equipe mineira. Desde 2016 na equipe de Belo Horizonte, Álvaro foi eleito o melhor jogador da final da temporada passada e assume o favoritismo na decisão da conferência.

Álvaro Fadini (9) já encarou o Tritões defendendo as cores do time atleticano Crédito: Léo Silveira/Divulgação

" Nós não gostamos de falar em favoritismo. Mas é óbvio, se a gente treina cinco vezes por semana e assiste vídeos do adversário, a gente assume uma posição de favorito, digamos assim.", explicou.