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Tritões contrata reforço norte-americano para a disputa do Brasileiro

Equipe capixaba estreia na competição nacional diante do Galo FA, no dia 21 de julho, no Espírito Santo, quando Niko Fortino fará sua estreia pelo clube

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 18:33
O Tritões segue sua preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E, após apresentar na última semana os retornos de Danilo Sá, Junis Bozetti e Richard Monequi, mais um reforço desembarcou nesta quarta-feira (25) no Tridente. Trata-se do quarterback norte-americano Niko Fortino que, mesmo com a pouca idade, promete trazer experiência e volume de jogo para o time capixaba. O atleta de 23 anos começa a treinar com os novos companheiros a partir de junho.
Niko desembarca no Tritões em junho para a disputa do Brasileiro Crédito: JL Reveille
Natural da Califórnia, Niko Fortino deu os primeiros passos na modalidade aos 14 anos. Ansioso em poder vestir o manto laranja do Tritões, ele contou que atuar no Brasil será uma chance de mostrar seu potencial. 
"Decidi jogar pelo Tritões porque é uma ótima oportunidade de viajar para um lugar que nunca fui antes e continuar jogando futebol, disse o jogador, que emendou: "Minha maior motivação para ir ao Brasil jogar futebol americano é vencer o campeonato nacional, ganhar experiência e memórias maravilhosas."
Niko Fortino atuando nos Estados Unidos Crédito: JLReveille
O currículo do quarterback é extenso: atuou em países como Estados Unidos, Alemanha e França. Passou por clubes como Gilroy High School (2008-2011), Diablo Valley College (2012-2013), Lewis & Clark College (2015-2016), Berlin Adler (2017) e Aix Argonouts (2018).
REFORÇO IMPORTANTE
Rodrigo Salimena, treinador do Tritões, contou que a expectativa é das melhores com a chegada do novo contratado. "Nosso setor de inteligência pautou 15 nomes. Assistimos aos vídeos e selecionamos quatro deles. Após conversas e muito estudo, conseguimos trazer o Niko, que é um cara habilidoso, possui um bom braço e tem uma excelente visão de jogo. A chegada dele vai potencializar nosso jogo aéreo, que conta com um corpo de elegíveis muito bom", pontuou.
Raul Marques, diretor executivo do Tritões Crédito: Léo Silveira/Tritões
Raul Marques, diretor executivo da equipe, acrescentou que a chegada de Niko vem para compor um sistema até então carente no elenco. "Nós já temos na equipe jogadores em potencial e que estão em treinamento para o futuro, mas ninguém ainda com nível para jogar um Brasileiro, que será um campeonato pesado para a gente. Ele está acima da média de qualquer jogador que tenha atuado aqui no Brasil como quarterback. E como hoje temos um time de recebedores de alto nível, tudo leva a crer que o tão temido ataque aéreo do Tritões volte para o campeonato brasileiro. Queremos implementar forte o ataque aéreo também."
ESTREIA TEM DATA MARCADA
O atleta norte-americano estreia logo na primeira partida do Campeonato Brasileiro, no dia 21 de julho, contra o Galo FA, no Espírito Santo.
 
FICHA TÉCNICA
Nome: Niko Fortino
Naturalidade: Estados Unidos
Idade: 23 anos
Altura: 1.83 m
Peso: 90 kg

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