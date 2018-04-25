Tritões contrata reforço norte-americano para a disputa do Brasileiro

O Tritões segue sua preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E, após apresentar na última semana os retornos de Danilo Sá, Junis Bozetti e Richard Monequi, mais um reforço desembarcou nesta quarta-feira (25) no Tridente. Trata-se do quarterback norte-americano Niko Fortino que, mesmo com a pouca idade, promete trazer experiência e volume de jogo para o time capixaba. O atleta de 23 anos começa a treinar com os novos companheiros a partir de junho.

Niko desembarca no Tritões em junho para a disputa do Brasileiro Crédito: JL Reveille

Natural da Califórnia, Niko Fortino deu os primeiros passos na modalidade aos 14 anos. Ansioso em poder vestir o manto laranja do Tritões, ele contou que atuar no Brasil será uma chance de mostrar seu potencial.

"Decidi jogar pelo Tritões porque é uma ótima oportunidade de viajar para um lugar que nunca fui antes e continuar jogando futebol, disse o jogador, que emendou: "Minha maior motivação para ir ao Brasil jogar futebol americano é vencer o campeonato nacional, ganhar experiência e memórias maravilhosas."

Niko Fortino atuando nos Estados Unidos Crédito: JLReveille

O currículo do quarterback é extenso: atuou em países como Estados Unidos, Alemanha e França. Passou por clubes como Gilroy High School (2008-2011), Diablo Valley College (2012-2013), Lewis & Clark College (2015-2016), Berlin Adler (2017) e Aix Argonouts (2018).

REFORÇO IMPORTANTE

Rodrigo Salimena, treinador do Tritões, contou que a expectativa é das melhores com a chegada do novo contratado. "Nosso setor de inteligência pautou 15 nomes. Assistimos aos vídeos e selecionamos quatro deles. Após conversas e muito estudo, conseguimos trazer o Niko, que é um cara habilidoso, possui um bom braço e tem uma excelente visão de jogo. A chegada dele vai potencializar nosso jogo aéreo, que conta com um corpo de elegíveis muito bom", pontuou.

Raul Marques, diretor executivo do Tritões Crédito: Léo Silveira/Tritões

Raul Marques, diretor executivo da equipe, acrescentou que a chegada de Niko vem para compor um sistema até então carente no elenco. "Nós já temos na equipe jogadores em potencial e que estão em treinamento para o futuro, mas ninguém ainda com nível para jogar um Brasileiro, que será um campeonato pesado para a gente. Ele está acima da média de qualquer jogador que tenha atuado aqui no Brasil como quarterback. E como hoje temos um time de recebedores de alto nível, tudo leva a crer que o tão temido ataque aéreo do Tritões volte para o campeonato brasileiro. Queremos implementar forte o ataque aéreo também."

ESTREIA TEM DATA MARCADA

O atleta norte-americano estreia logo na primeira partida do Campeonato Brasileiro, no dia 21 de julho, contra o Galo FA, no Espírito Santo.





FICHA TÉCNICA

Nome: Niko Fortino

Naturalidade: Estados Unidos

Idade: 23 anos

Altura: 1.83 m