Travessia da Lagoa Juparanã vai reunir mais de 300 nadadores, em Linhares

A competição acontece no próximo domingo (6) e deve reunir atletas capixabas e de outros três estados

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 20:17 - Atualizado há 6 anos

A competição Travessia da Lagoa Juparanã vai reunir mais de 300 nadadores no próximo domingo (6), em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares / Divulgação

Acontece no próximo domingo (6) a Travessia da Lagoa Juparanã, a maior lagoa de água doce do Brasil, localizada na cidade de Linhares, no Norte do Estado. A competição deve reunir atletas de diversas cidades do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.

O evento será realizado na Praia das Três Pontas, com início às 7h. As modalidades em disputa são travessia completa (4.000m), prova sprint (1.000m) e prova kids (mini atravessia).

De acordo com a prefeitura de Linhares, que apoia o evento, mais de 300 nadadores estão confirmados. Para o secretário municipal de esportes Ivan Salvador Filho, a prova é uma oportunidade de destacar as belezas do município: “será um prazer receber mais uma vez a prova na maior lagoa de água doce do Brasil. Nosso objetivo com o evento é dar mais visibilidade à modalidade e às belezas naturais que temos em torno da nossa majestosa Juparanã.”

SEGURANÇA

Para garantir a segurança dos participantes, o percurso terá apoio de embarcações do Corpo de Bombeiros, caiaques, lanchas e outras embarcações particulares ao longo de todo o trajeto das provas. Em caso de emergência, o nadador deverá erguer o braço e sinalizar para as equipes de socorro e resgate para que seja recebido o socorro imediato necessário.

Os atletas também vão receber uma medalha de participação ao completar a prova. Os cincos primeiros colocados das categorias Travessia Completa e Prova Sprint receberão troféus. Na modalidade Kids, somente os três primeiros colocados de cada faixa etária serão premiados com troféus.

Serviço: Travessia da Lagoa Juparanã a Nado 2019

Quando? Domingo, dia 06 de outubro de 2019

Onde? Largada e chegada: Praia das Três Pontas na Lagoa Juparanã, no Bairro Canivete, Linhares

