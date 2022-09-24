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Bairro da Penha

Tradicional corrida de carrinho de rolimã acontece neste domingo (25) em Vitória

A descida, em uma ladeira do Bairro da Penha, é de aproximadamente 200 metros, onde os carrinhos conseguem atingir uma velocidade de 50km/h

Publicado em 

24 set 2022 às 18:14

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 18:14

Rolimã Race, no Bairro da Penha, em Vitória
Rolimã Race, no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A tradicional corrida de carrinho de rolimã no Bairro da Penha, em Vitória, será realizada neste domingo, a partir das 8h. É a 12ª edição do Rolimã Race.
Neste sábado (25) foi dia de treino, organização e sorteio da ordem da corrida. A corrida acontece na descida da Rua Engenheiro Rubens Bley. O evento é organizado pelos Amigos do Bairro da Penha e conta com o apoio da Prefeitura de Vitória.
A descida é de aproximadamente 200 metros, onde os carrinhos conseguem atingir uma velocidade de 50km/h. Ao todo, participam das provas 40 pilotos.
Por conta da corrida, as ruas Padre Luiz Koester, Caetano Martins Pereira, Robert Kennedy, Engenheiro Rubens Bley, Ozeias Farias de Miranda e Joaquim Franco Neto estarão totalmente interditadas das 08h às 22h no sábado (24) e domingo (25).

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