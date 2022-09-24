Tradicional corrida de carrinho de rolimã acontece neste domingo (25) em Vitória

Rolimã Race, no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A tradicional corrida de carrinho de rolimã no Bairro da Penha, em Vitória, será realizada neste domingo, a partir das 8h. É a 12ª edição do Rolimã Race.

Neste sábado (25) foi dia de treino, organização e sorteio da ordem da corrida. A corrida acontece na descida da Rua Engenheiro Rubens Bley. O evento é organizado pelos Amigos do Bairro da Penha e conta com o apoio da Prefeitura de Vitória.

A descida é de aproximadamente 200 metros, onde os carrinhos conseguem atingir uma velocidade de 50km/h. Ao todo, participam das provas 40 pilotos.