Topo do surfe mundial e missão 2018: Mineirinho visita o Espírito Santo

A trajetória no surfe teve início na cidade de Guarujá, em São Paulo, quando ganhou de presente do irmão Ângelo a primeira prancha - que custou cerca de R$ 30 -, momento que foi um divisor de águas na vida de Adriano de Souza, mais conhecido como Mineirinho. Anos depois, o atleta ergueria o tão sonhado título mundial. Campeão do mundo e Pipe Master de 2015, o surfista tem uma carreira que se mistura com a história do surfe brasileiro.
Idolatrado por fãs da modalidade, Mineirinho passou a tarde desta quinta-feira (22) atendendo o público capixaba na loja Board's House, em Jardim Camburi, Vitória. O campeão mundial conversou com as pessoas presentes, posou para fotos, distribuiu autógrafos e, de quebra, avisou que pretende treinar de forma intensa para encerrar a temporada atual com mais um título da elite do surfe mundial.
Um dos brasileiros mais experientes em atividade na elite do surfe, o competidor de 31 anos foi o primeiro do país a liderar o ranking mundial. Mineirinho espera inspirar crianças e adolescentes a persistirem em seus sonhos. Atualmente, o surfista ocupa o top 8, mas espera se recuperar e entrar de cabeça rumo ao bicampeonato do mundo em 2018.
Proximidade com o Espírito Santo
É sempre uma alegria estar aqui no Espírito Santo, é bom conversar com as pessoas, saber que aqui tenho o carinho das pessoas. Aqui vocês tratam o surfe com carinho e gostam de acompanhar de perto o esporte. É um estado que tem o Krystian Kymerson como um grande atleta, que representa muito bem nas competições. O Krystian é um cara que cresceu na mesma geração do Gabriel Medina e que está sempre brigando por títulos.
Momento inesquecível da carreira profissional
Já passei por muitos momentos que me marcaram bastante. Mas ser campeão mundial e ainda por cima ser o primeiro brasileiro a vencer em Pipeline foi algo que realmente é histórico. Me marcou mais ainda por ter feito um grande duelo contra o Gabriel Medina, que é meu amigo pessoal. Acho que essas coisas marcam a gente para sempre.
Sonho do bicampeonato mundial
Entro o ano com meus propósitos bem encaminhados. Ser bicampeão do mundo é algo que penso, que quero que aconteça, mas sei que preciso estar treinando bastante para conquistar esse feito. É que o nível das competições está cada vez maior a cada ano e só vai ganhar que estiver muito bem. Acredito que hoje sou mais maduro, me sinto melhor preparado e vou em busca disso.
Queda de rendimento nas últimas temporadas
Aconteceram coisas que me atrapalharam. Passei por momentos que fugiram um pouco do padrão dos meus outros anos no circuito mundial, acho que devido ao peso e a bagagem de toda vez que eu entrava no evento e era pressionado por ter que defender um grande posto. Não era fácil lidar com essa expectativa e pressão sempre que eu tinha que entrar no mar. Por outro lado, não tenho o que lamentar disso tudo, pois também foram anos de muita experiência e aprendizado.