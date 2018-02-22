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Topo do surfe mundial e missão 2018: Mineirinho visita o Espírito Santo

Surfista campeão do Circuito Mundial e de Pipeline em 2015 esteve no bairro Jardim Camburi, em Vitória, para conversar com admiradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 20:21

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 20:21

A trajetória no surfe teve início na cidade de Guarujá, em São Paulo, quando ganhou de presente do irmão Ângelo a primeira prancha - que custou cerca de R$ 30 -, momento que foi um divisor de águas na vida de Adriano de Souza, mais conhecido como Mineirinho. Anos depois, o atleta ergueria o tão sonhado título mundial. Campeão do mundo e Pipe Master de 2015, o surfista tem uma carreira que se mistura com a história do surfe brasileiro.
Mineirinho, campeão mundial de surfe, esteve em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Idolatrado por fãs da modalidade, Mineirinho passou a tarde desta quinta-feira (22) atendendo o público capixaba na loja Board's House, em Jardim Camburi, Vitória. O campeão mundial conversou com as pessoas presentes, posou para fotos, distribuiu autógrafos e, de quebra, avisou que pretende treinar de forma intensa para encerrar a temporada atual com mais um título da elite do surfe mundial.
Um dos brasileiros mais experientes em atividade na elite do surfe, o competidor de 31 anos foi o primeiro do país a liderar o ranking mundial. Mineirinho espera inspirar crianças e adolescentes a persistirem em seus sonhos. Atualmente, o surfista ocupa o top 8, mas espera se recuperar e entrar de cabeça rumo ao bicampeonato do mundo em 2018. 
Mineirinho recebeu um quadro de presente do fã Vinicius de Menezes Lima Crédito: Carlos Alberto Silva
Proximidade com o Espírito Santo
É sempre uma alegria estar aqui no Espírito Santo, é bom conversar com as pessoas, saber que aqui tenho o carinho das pessoas. Aqui vocês tratam o surfe com carinho e gostam de acompanhar de perto o esporte. É um estado que tem o Krystian Kymerson como um grande atleta, que representa muito bem nas competições. O Krystian é um cara que cresceu na mesma geração do Gabriel Medina e que está sempre brigando por títulos. 
Momento inesquecível da carreira profissional
Já passei por muitos momentos que me marcaram bastante. Mas ser campeão mundial e ainda por cima ser o primeiro brasileiro a vencer em Pipeline foi algo que realmente é histórico. Me marcou mais ainda por ter feito um grande duelo contra o Gabriel Medina, que é meu amigo pessoal. Acho que essas coisas marcam a gente para sempre. 
Sonho do bicampeonato mundial
Entro o ano com meus propósitos bem encaminhados. Ser bicampeão do mundo é algo que penso, que quero que aconteça, mas sei que preciso estar treinando bastante para conquistar esse feito. É que o nível das competições está cada vez maior a cada ano e só vai ganhar que estiver muito bem. Acredito que hoje sou mais maduro, me sinto melhor preparado e vou em busca disso.
Queda de rendimento nas últimas temporadas
Aconteceram coisas que me atrapalharam. Passei por momentos que fugiram um pouco do padrão dos meus outros anos no circuito mundial, acho que devido ao peso e a bagagem de toda vez que eu entrava no evento e era pressionado por ter que defender um grande posto. Não era fácil lidar com essa expectativa e pressão sempre que eu tinha que entrar no mar. Por outro lado, não tenho o que lamentar disso tudo, pois também foram anos de muita experiência e aprendizado. 

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