Todos os atletas batem o peso para o Boxing For You

Crédito: Mario Palhares

A pesagem oficial do Boxing For You X foi realizada nesta quinta-feira, no Hotel San Raphael, na região central da capital paulista. Todos os oito lutadores bateram os respectivos pesos de categoria e estão prontos para as lutas do dia seguinte. O evento terá início às 21h45 e será realizado também em São Paulo (SP) com portões fechados e testagem pelo HCA - Health Control and Assistant de todos os participantes.

Os atletas fizeram coleta para IgM / IgG e os resultados serão divulgados até o fim do dia. O B4Y terá como luta principal o paulista Eduardo ‘Pará’ Costa contra o sul-matogrossense Luis Cláudio Cardoso da Silva valendo o cinturão dos super-penas (até 58,9 kg) do Conselho Nacional de Boxe.

- Será uma grande luta, um show no ringue. Prometo dar o melhor de mim e seguir como campeão da minha categoria. Espero também a torcida tricolor - reforçou Eduardo Pará, que representa o São Paulo Futebol Clube.

O co-main event terá o retorno aos ringues da paulista Rose Volante, que enfrenta baiana Halanna dos Santos (14-7).

- Estou bastante animada e preparada para esse retorno ao boxe - contou Rose.

Outra disputa de cinturão será entre Danila Ramos (8-2) vs Simone Silva (17-15) valendo o título brasileiro vago das peso-pena (até 57kg). A primeira luta do card do Boxing For You X será da categoria dos pesos-penas (até 57,2 kg), entre o carioca Carlos Henrique ‘Pitbull’ (10-0-1) contra Nathann Ramatis. - Os atletas bateram peso e amanhã certamente farão uma grande exibição no ringue. Espero que todos acompanhem esse grande evento ao vivo via Youtube do Boxing For You e pela FoxSports - disse Sergio Batarelli. Saiba mais sobre os combates - https://onboardsports.net/boxing-for-you-x-tem-dois-titulos-brasileiros-em-jogo/Transmissão ao vivo

A décima edição do Boxing For You terá transmissão via streaming pelo canal oficial da plataforma no Youtube e Facebook a partir de 21h45. O maior evento da nobre arte da América Latina será exibição exclusiva na TV pela FoxSports.

O Boxing For You terá portões fechados com apenas pessoas ligadas às ações esportivas - árbitros e competidores - e integrantes da equipe de transmissão da FoxSports.