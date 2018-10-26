Tite convoca Seleção e capixaba Richarlison mais uma vez é lembrado

O técnico Tite revelou, nesta sexta-feira, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a última lista de convocados de 2018. Para os amistosos contra Uruguai e Camarões, nos dias 16 e 20, em Londres, respectivamente, o treinador, diferente do que era esperado, promoveu apenas uma novidade: Allan, meia do Napoli.
No geral, a lista, de novidade em relação as duas anteriores ao pós-Copa de 2018, promoveu o retorno de Paulinho, voltante que atua no futebol chinês, e a vinda do goleiro Brazão, do sub-20 do Cruzeiro. Tite preferiu não chamar jogadores que estavam no radar da Seleção e que estivessem envolvido na reta final do Campeonato Brasileiro. O único que foi solicitado e que atua no futebol nacional foi o zagueiro Dedé.
"Cria impacto. Não são testes, são oportunidades. Meu cargo exige que eu tenha bom senso, que eu projete o que o campeonato é, o que eu gostaria se fosse técnico do clube", justificou Tite sobre este cenário do calendário brasileiro.
Vale lembrar que, em tese, os dois compromissos que fecham o ano de 2018 serão os últimos que a comissão técnica da Seleção Brasileira fará observações visando a Copa América do ano que vem, que será realizada no Brasil. A ideia de Tite é que a primeira convocação do ano que vem já seja com o grosso do grupo que ele imagina para a competição. A primeira data Fifa acontecerá em março.
Os adversários dos amistosos do mês que vem trazem boas lembranças para o Brasil. Nos últimos encontros goleadas por 4 a 1. Diante dos uruguaios, o jogo aconteceu em março do ano passado, em Montevidéu, pelas Eliminatórias. Já diante dos africanos, ocorreu na última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2014, em Brasília.
CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS
GOLEIROS
Alisson (Liverpool-ING)
Ederson (Manchester City-ING)
Brazão (Cruzeiro)
LATERAIS
Marcelo (Real Madrid-ESP)
Filipe Luís (Atlético de Madrid-ESP)
Fabinho (Liverpool-ING)
Danilo (Manchester City-ING)
ZAGUEIROS
Marquinhos (PSG-FRA)
Miranda (Inter de Milão-ITA)
Dedé (Cruzeiro)
Pablo (Bordeaux-FRA)
MEIAS
Casemiro (Real Madrid-ESP)
Walace (Hannover-ALE)
Philippe Coutinho (Barcelona-ESP)
Allan (Napoli-ITA)
Arthur (Barcelona)
Paulinho (Guangzhou -CHN)
ATACANTES
Neymar (PSG-FRA)
Firmino (Liverpool-ING)
Gabriel Jesus (Manchester City-ING)
Richarlison (Everton-ING)
Douglas Costa (Juventus-ING)
Willian (Chelsea-ING)