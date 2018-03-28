Time de rúgbi feminino do ES volta a fazer vaquinha para seletiva

Único time de rúgbi feminino do Espírito Santo, o Vitória Rugby se prepara para o qualify do Campeonato Brasileiro, que acontece nos dias 21 e 22 de abril. Mas até lá, as meninas se movimentam com o objetivo de arrecadar dinheiro para a viagem a São Paulo, sede da competição. Elas estão promovendo ações que já se tornaram parte da vida do time para pagar os custos: pedir dinheiro no sinal, fazer rifa e palha italiana.

Neste ano, porém, as meninas estão recebendo um acompanhamento diferenciado. Elas estão tendo orientação gratuita de nutricionistas e preparadores físicos, além de bolsa em uma academia. Mas mesmo assim, a batalha para continuar representando o Estado a nível nacional continua.

"Estamos bem confiantes de este ano as coisas darem certo. Estamos tendo uma estrutura bem melhor. A gente acredita que consegue ficar entre as quatro equipes deste qualify, porque assim a gente vai ter todas as despesas do Campeonato Brasileiro pagas durante o ano. Enquanto isso, a gente segue fazendo a rifa de uma camisa da seleção brasileira de rugby, palha italiana e pedindo dinheiro no sinal para conseguirmos ir para São Paulo", explica uma das atletas do time, Kaká Araújo.

Ainda de acordo com Kaká, o elenco já está tendo resultados importantes com as novas parcerias. E isso deve refletir em campo, já que no ano passado as meninas bateram na trave no processo seletivo, ao ficarem em quinto lugar, deixando a vaga escapar por pouco.

"Em 2017 a gente quase conseguiu. Por um detalhezinho não conseguimos ficar entre as quatro primeiras. Mas esse ano a gente já percebe uma diferença grande no nosso preparo físico. Com o acompanhamento nutricional também conseguimos emagrecer, ganhar massa e isso faz muita diferença para a atleta. Tem menina que conseguiu eliminar sete quilos. A gente está acreditando muito que agora chegou nossa vez. Mas ainda é importante conseguimos mobilizar mais pessoas nessa causa", acrescenta.

As passagens da viagem a São Paulo para o qualify foram compradas pelas próprias jogadoras. Agora elas tentam reunir o dinheiro para hospedagem e suplementação, que está orçado em R$ 1.950,00. O valor da rifa é R$ 2,00 e o preço da palha italiana é R$ 3,00. Quem puder ajudar com qualquer quantia em dinheiro pode ainda fazer um depósito na conta das meninas do Vitória Rugby.

O qualificatório acontece no dia 21 e 22 de abril, no Clube do Palmeiras-SP. Ao todo serão 12 equipes disputando 4 vagas. O Vitória Rugby está na chave do Delta Rugby (PI), USP (SP) e São Lourenço (RS).

Como ajudar

Favorecida: Cintia Menegardo Corona

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Variação: 51

CPF: 133.128.307-88