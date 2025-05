Novidade

Time capixaba vai estrear na Liga Nacional de handebol feminino

O Clube Capixaba vai representar o Estado na principal competição feminina do país

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 23 de maio de 2025 às 14:17

O Clube Capixaba vai representar o Estado na principal competição feminina do país Crédito: Clube Capixaba/Divulgação

O Espírito Santo vai estrear na Liga Nacional de Handebol, a elite do campeonato brasileiro da modalidade, neste domingo (25), às 12h, na Arena Jacaraípe, na Serra. O Clube Capixaba/Serra entra em quadra para duelar contra a equipe de Pinheiros-SP, a atual campeã do torneio, jogo válido pela primeira rodada da Conferência Sul/Sudeste Feminina.>

A Conferência conta com outras sete equipes, e vai até o início de setembro. As equipes se enfrentam em turno único, todas contra todas, disputando seis vagas para a Fase de Grupos, etapa que reúne os melhores times de todas as regiões do Brasil, e o time capixaba foca em se classificar da etapa regional.>

"O nosso primeiro objetivo é de se classificar para a segunda fase e, depois, pensar em chegar às finais, que irão ocorrer lá no final do ano. Grandes atletas da nossa seleção brasileira estarão presentes, e mais uma vez o Estado será representado na principal competição de handebol do país", disse Jeneffer Santos, ponta esquerda do Clube Capixaba.>

Entrada do Clube Capixaba na Elite

Para participar da Liga Nacional, o clube precisa realizar uma inscrição junto à Confederação Brasileira de Handebol e e arcar com as taxas administrativas, investindo principalmente no elenco, e, este ano, as expectativas estão grandes para o time do Espírito Santo.>

>

"Possuímos duas atletas que fizeram parte da seleção brasileira recentemente, a Thalita Alves e a Ana Luiza. Inclusive a Thalita voltou da Europa para jogar no Clube Capixaba, para jogar a Liga Nacional, defender o nosso clube e o nosso Estado. Além delas, o Clube Capixaba conta com duas atletas da seleção do Paraguai, a Yamile Oliveira e a goleira Anna Macke", disse Jeneffer, confiante.>

Importância da competição

Segundo a atleta, é muito importante que uma equipe capixaba volte ao cenário nacional, para que outros estados voltem à atenção para o Espírito Santo. "Isso movimenta o handebol capixaba, e vamos ter mais visibilidade no nosso esporte. Jovens meninas irão se espelhar e, consequentemente, as atletas não vão querer sair do Espírito Santo para jogar fora como tem ocorrido nos últimos anos", concluiu ela.>

