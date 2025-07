Brilharam

Time capixaba conquista título mundial escolar de futsal na Hungria

Mundo Moderno venceu a Áustria na final e faturou a taça dos Jogos Fisec-Ficep neste sábado (19), em Budapeste

O time de futsal do Centro Educacional Mundo Moderno, de Cariacica (ES), é o grande campeão dos Jogos FISEC-FICEP 2025 — uma das maiores competições esportivas escolares do mundo — realizada em Budapeste, capital da Hungria. >

Yago Dora é vice em J-Bay e garante vaga no WSL Finals em Fiji

Nova técnica do Fortaleza será 1ª mulher à frente de time masculino no basquete brasileiro

Na final, disputada na manhã deste sábado (19), os capixabas venceram a Áustria por 3 a 2, em uma partida emocionante e equilibrada. Com o resultado, o Brasil conquista o título e se consagra na elite do esporte escolar internacional.>

A trajetória do time foi marcada por atuações consistentes e grandes placares: 4 a 1 contra a Hungria (país-sede), 8 a 0 sobre a Transilvânia, 5 a 1 contra o outro time brasileiro e, na grande final, a vitória sobre a atual campeã da competição.>

O técnico Jeanio Pelissari destacou a superação e o amadurecimento da equipe ao longo do torneio. “Foi um campeonato difícil, com adversários fortes, mas nossos meninos cresceram a cada jogo. Essa conquista é fruto de muito trabalho, disciplina e espírito coletivo. Eles entraram para a história.”>

Já o presidente da Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade), Lidimar Marquez, celebrou o título e o impacto da experiência vivida pelos atletas. “É um momento inesquecível para todos nós. Ver jovens capixabas representando o Brasil com tanta garra, conquistando um título internacional, é motivo de muito orgulho. Que essa vitória inspire outras escolas e atletas a acreditarem no poder transformador do esporte.”>