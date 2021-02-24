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Tiger Woods teve fraturas na perna direita e cirurgia foi um sucesso, diz comunicado médico

Astro de golfe sofreu acidente de carro na terça-feira, na Califórnia, e foi hospitalizado...
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Publicado em 

24 fev 2021 às 10:11

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 10:11

Crédito: Kevin C. Cox/ AFP
Depois de sofrer um grave acidente de carro na Califórnia, nessa terça-feira (23), o astro do golfe Tiger Woods foi internado e passou por procedimentos cirúrgicos. O Harbor-UCLA Medical Center, hospital em que ele está internado, divulgou um comunicado dizendo que a cirurgia foi um sucesso. Também foi dito que ele teve fraturas expostas em duas partes da perna direita. - O Sr. Woods sofreu lesões ortopédicas significativas na extremidade inferior direita, que foram tratadas durante uma cirurgia de emergência por especialistas do Harbor-UCLA Medical Center em trauma ortopédico. As fraturas expostas cominutivas que afetam as porções superior e inferior da tíbia e dos ossos da fíbula foram estabilizadas pela inserção de uma haste na tíbia. Lesões adicionais nos ossos do pé e tornozelo foram estabilizadas com uma combinação de parafusos e pinos. O trauma no músculo e tecido mole da perna exigia a liberação cirúrgica da cobertura dos músculos para aliviar a pressão devido ao inchaço - informou o Harbor-UCLA Medical Center.Este não é o primeiro acidente de carro que o golfista sofreu. Em 2009, Tiger Woods bateu com a SUV perto da própria casa, na Florida. Em 2017, chegou a ser preso depois que policias o encontraram desmaiado ao volante. À época, ele declarou que havia tomado medicamentos prescritos horas antes, mas não imaginava os efeitos.

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