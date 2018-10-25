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Vôlei de Praia

Thâmela é mais uma capixaba na chave principal do Brasileiro Open

Ao lado da paranaense Ingridh, aj ovem atleta de 18 anos superou a fase qualificatória nesta quarta-fera (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 21:32

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 21:32

A capixaba Thâmela Coradello tem vivido dias intensos na última semana. Após conquistar a etapa de Vila Velha sub-19 do Circuito Brasileiro no domingo, a jovem jogadora de apenas de 18 anos alcançou mais um feito no vôlei de praia.
Thâmela e Ingridh se garantiram na chave principal da etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro Crédito: Divulgação/CBV
Jogando ao lado da paranaense Ingridh, ela superou a fase qualificatória, nesta quarta-feira(24), e se garantiu para chave principal da etapa canela-verde do Circuito, que aliás, será a primeira dela no profissional. Como não poderia deixar de ser, a atleta não escondeu a alegria por poder jogar ao lado das principais jogadoras do país.
"É minha primeira participação no Circuito Brasileiro Open, estou muito feliz com esse momento. Fui campeã da etapa Sub-19 no último domingo e queria muito essa vaga. Não tenho palavras, acredito que estou vivendo meu melhor momento até agora, nesse começo de carreira. Nossa estratégia era manter um saque agressivo, fico feliz que tenhamos mantido a regularidade e confirmado a vaga", contou a capixaba.
A tarefa de Thâmela e Ingridh foi ainda mais complicada porque elas precisaram fazer dois jogos até garantir a inédita classificação. As demais concorrentes que avançaram, foram à fase de grupos com uma só partida. Outra dificuldade foi o fato das duas estrearem como parceiras justamente nesta etapa.
As oito duplas que se classificaram foram Thamela/Ingridh (ES/PR) Sandressa/Rosimeire Lima (AL), Lucilia/Alana (SP/RN), Solange/Teresa (DF/CE), Rafaela/Jéssica (PA), Amanda/Verena (CE), Pity/Thais (BA/RJ) e Alba/Danielle (BA/MS).
As oito duplas classificadas se juntam aos 16 times que já estavam garantidos pelo ranking de entradas, completando os 24 para a disputa da fase de grupos. Os três melhores de cada chave avançam e a competição segue com oitavas de final, quartas de final, semifinais e disputas de medalha. A capixaba natural de Piúma volta a quadra já nesta quinta-feira (25) para a primeira partida na chave principal.  

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