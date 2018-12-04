Thâmela e Blenda são campeãs invictas do Brasileiro Interclubes Sub-19

Thâmela Coradello e Aninha foram campeãs do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19 Crédito: Reprodução/Instagram

Os campeões da temporada 2018 do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19 de Vôlei de Praia foram definidos em Volta Redonda (RJ). No naipe masculino, título para o Fluminense (RJ), que foi representado pela dupla João Pedro/Lucas Sampaio. No feminino, ouro para a Aest (ES), da dupla Thamela/Blenda. Ao todo, foram 24 times e 56 partidas.

Na final feminina, vitória de Thamela/Blenda, da Aest (ES), sobre Thainara/Natália, representantes do BNB Clube (CE): 2 sets a 0 (21/12, 21/15). As capixabas ficaram com o ouro de maneira invicta, e nem sequer perderam um set em todo torneio. Thamela representou o Brasil no Campeonato Mundial Sub-19 e nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018. O título na temporada 2017 no naipe masculino havia ficado com a Aest (ES).

Já na decisão do torneio masculino, vitória de João Pedro/Lucas Sampaio, do Fluminense (RJ), por 2 sets a 0 (21/19, 22/20) sobre Pablo/Diego, do BNB Clube (CE). Lucas Sampaio representou o país em torneios como o Mundial Sub-19 neste ano.

Pódio completo da temporada 2018 do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19 Crédito: CBV/Divulgação