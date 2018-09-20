Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Competição

Tancredão recebe o Sul-Americano de Jiu Jítsu neste fim de semana

Mais de mil atletas do Brasil e da América do Sul vão participar da competição, que acontece no sábado, às 10 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 17:44

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 17:44

Vai rolar jiu-jitsu neste fim de semana, no Tancredão Crédito: André Sobral/PMV/Divulgação
Mais uma competição internacional vai movimentar o Espírito Santo. Os atletas e fãs das artes marciais vão curtir o Sul-Americano de Jiu-Jítsu, neste sábado (22), no Tancredão, a partir das 10 horas, em Vitória.
Mais de mil atletas do Brasil e da América do Sul vão participar da competição, que terá entrada franca. Nos tatames montados em toda a arena, estarão na disputa 10 cinturões e 40 medalhas de ouro para os campeões do absoluto. O campeonato será dividido em jiu-jítsu (GI) e submission (No GI).
CATEGORIAS
Categorias de Base GI & NO GI - Masculino e Feminino
Pré-mirim - Mirim - Infantil - Infantojuvenil  Juvenil
Categoria Profissional GI & NO GI - Masculino e Feminino
Adulto
Categorias Veteranos GI & NO GI - Masculino e Feminino
Master (30 a 35 anos)
Sênior 1 (36 a 40 anos) - Sênior 2 (41 a 45 anos) - Sênior 3 (46 a 50 anos) - Sênior 4 (51 a 55 anos) - Sênior 5 (56 anos e acima)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados