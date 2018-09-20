Tancredão recebe o Sul-Americano de Jiu Jítsu neste fim de semana

Vai rolar jiu-jitsu neste fim de semana, no Tancredão Crédito: André Sobral/PMV/Divulgação

Mais uma competição internacional vai movimentar o Espírito Santo. Os atletas e fãs das artes marciais vão curtir o Sul-Americano de Jiu-Jítsu, neste sábado (22), no Tancredão, a partir das 10 horas, em Vitória.

Mais de mil atletas do Brasil e da América do Sul vão participar da competição, que terá entrada franca. Nos tatames montados em toda a arena, estarão na disputa 10 cinturões e 40 medalhas de ouro para os campeões do absoluto. O campeonato será dividido em jiu-jítsu (GI) e submission (No GI).

CATEGORIAS

Categorias de Base GI & NO GI - Masculino e Feminino

Pré-mirim - Mirim - Infantil - Infantojuvenil  Juvenil

Categoria Profissional GI & NO GI - Masculino e Feminino

Adulto

Categorias Veteranos GI & NO GI - Masculino e Feminino

Master (30 a 35 anos)