Sol e adrenalina na disputa da etapa única do Capixaba de Aquathlon

Foi um domingo de sol e muita adrenalina na Praia da Bacutia, em Guarapari. Em um dos pedaços mais badalados do litoral do Estado, aconteceu a etapa única do Campeonato Capixaba de Aquathlon 2018. Na categoria principal, Lila Tavares foi a vencedora entre as mulheres. Já entre os homens, Rômulo dos Santos levou a melhor.

Capixaba de Aquathlon 2018 Crédito: Bruno Lopes/Esportevix

Arlan Mendes e Felipe Annunciato, ficaram, respectivamente, na segunda e terceira colocações no masculino. No feminino, completaram o pódio Héllen Fante, na segunda posição, e Carolina Sardinha, na terceira. As duas são contempladas pelo programa Bolsa Atleta do Governo do Estado.

Na categoria iniciante, entre os homens, o vencedor foi Estevão Gasparini, seguido por Enzo Comarela e Adriano Brandão. Já Lais Gasparini levou a melhor na disputa das mulheres, com Naira Saturno na segunda colocação e Marilia Capibaribe, na terceira.

Capixaba de Aquathlon 2018 Crédito: Bruno Lopes/Esportevix

No Infantil, os vencedores foram Luiza Sterza (feminino) e Gabriel Barbosa (masculino).

O evento fez parte da programação da Arena de Verão 2018 e foi organizado pela Federação Capixaba de Triathlon, com patrocínio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport). A etapa teve um recorde de 250 inscritos e, além dos atletas do Espírito Santo, incluiu competidores de várias outras partes do país, como Bahia, Brasília, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Capixaba de Aquathlon 2018 Crédito: Bruno Lopes/Esportevix