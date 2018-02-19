Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clima

Sol e adrenalina na disputa da etapa única do Capixaba de Aquathlon

Evento que aconteceu na Praia da Bacutia, em Guarapari, Lili Tavares e Rômulo dos Santos levaram a melhor em suas categorias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 17:10

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 17:10

Foi um domingo de sol e muita adrenalina na Praia da Bacutia, em Guarapari. Em um dos pedaços mais badalados do litoral do Estado, aconteceu a etapa única do Campeonato Capixaba de Aquathlon 2018. Na categoria principal, Lila Tavares foi a vencedora entre as mulheres. Já entre os homens, Rômulo dos Santos levou a melhor.
Capixaba de Aquathlon 2018 Crédito: Bruno Lopes/Esportevix
Arlan Mendes e Felipe Annunciato, ficaram, respectivamente, na segunda e terceira colocações no masculino. No feminino, completaram o pódio Héllen Fante, na segunda posição, e Carolina Sardinha, na terceira. As duas são contempladas pelo programa Bolsa Atleta do Governo do Estado.
Na categoria iniciante, entre os homens, o vencedor foi Estevão Gasparini, seguido por Enzo Comarela e Adriano Brandão. Já Lais Gasparini levou a melhor na disputa das mulheres, com Naira Saturno na segunda colocação e Marilia Capibaribe, na terceira.
Capixaba de Aquathlon 2018 Crédito: Bruno Lopes/Esportevix
No Infantil, os vencedores foram Luiza Sterza (feminino) e Gabriel Barbosa (masculino).
O evento fez parte da programação da Arena de Verão 2018 e foi organizado pela Federação Capixaba de Triathlon, com patrocínio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport). A etapa teve um recorde de 250 inscritos e, além dos atletas do Espírito Santo, incluiu competidores de várias outras partes do país, como Bahia, Brasília, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Capixaba de Aquathlon 2018 Crédito: Bruno Lopes/Esportevix
De acordo com o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Roberto Carneiro, a etapa foi um sucesso. "Parabenizo a todos que participaram deste grande evento. Guarapari, com suas belas praias, é o cenário ideal para a prática dessa modalidade. E o Governo do Estado, que está cuidando das contas e das pessoas, seguirá dando todo o seu apoio para que outras competições aconteçam", comentou o secretário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados