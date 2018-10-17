CrossFit

Shopping em Vila Velha vai sediar evento de CrossFit no fim de semana

O Extreme Rock Crossfit vai reunir atletas de todo o Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 15:40

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 15:40

Um shopping em Vila Velha vai receber o Extreme Rock Crossfit Crédito: Divulgação
O município de Vila Velha será palco do maior evento de condicionamento físico dentro de um shopping no Brasil. Trata-se da segunda edição do Extreme Rock Crossfit, campeonato nacional nas categorias amador e profissional.
O evento será realizado na área externa e interna do Shopping Vila Velha neste final de semana (20 e 21). No total, cerca de 400 atletas já estão inscritos na competição que terá, no dia 19, a presença de Pablo Chalfun, primeiro atleta nacional a conquistar vaga no CrossFit Games, uma das maiores competições da modalidade do planeta.
Pablo foi jogador de futsal, handebol e, mais tarde, se tornou atleta de futebol americano no Vasco da Gama. Hoje, com 1,73m de altura e 88kg, ele é o brasileiro mais bem condicionado do país e defende a bandeira brasileira em competições mundiais de crossfit.
Sobre o evento
A competição será disputada nas categorias Trios scaled e Amador (masculino e feminino), dupla mista máster 35 a 39 anos, 40 a 44 e over 45 anos e Individual RX e Individual Teens - 15 a 17 anos, (masculino e feminino).
É indispensável que o atleta seja afiliado à CrossFit Inc. ou representar uma academia afiliada. Informações sobre regulamento podem ser conferidas através do site
https://www.extremerock.com.br
.
Participantes
As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do evento, https://registration.digitalscore.com.br/extremerock2018/Home/Index até que o limite de vagas de cada categoria seja preenchido. 
EXTREME ROCK CROSSFIT
Data: Sábado (20) e domingo (21)
Local: Área externa e interna do Shopping Vila Velha
Início das provas: Sábado, de 9h30 às 20h, e domingo, de 9h às 18h

