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Disputas

Serra vai receber Brasileiro Interclubes Sub-17 de Vôlei de Praia

A competição começa nesta quinta-feira e vai até domingo. Serão 20 duplas de oito clubes na luta pelo título

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 20:38
A segunda edição do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-17 de Vôlei de Praia acontece nesta semana, na Serra. E novamente o Clube Aest será sede da competição, que começa na próxima quinta-feira (13) e vai até domingo (16). O evento contará com 20 duplas e oito clubes lutando pelo troféu de campeão. 
> Inédito: capixabas são convidados para jogar vôlei na neve, na Rússia
O clube da Aest vai receber o Brasileiro Interclubes Sub-17 de Vôlei de Praia Crédito: CBV/Divulgação
No torneio feminino, estão inscritas as duplas Vitória/Andryele (BNB Clube-CE), Pamela/Giuliana (Clube Náutico-PE), Isabella/Maria Clara (Clube Esperia-SP), Lavinia/Maria Murad (Clube dos Funcionários da CSN-RJ), Karen/Bruna Ribeiro e Ivana/Amanda Mota (Clube Aest-ES), Maria Cecília/Lara Raissa e Manuela/Marcelle (Tijuca Tênis Clube-RJ), Anna Clara/Luna e Lara Carvalho/Lorrayne (Olympico Clube-MG).
> Thâmela e Blenda são campeãs invictas do Brasileiro Interclubes Sub-19
Já no naipe masculino, os times na disputa serão Pablo/Isac (Clube Náutico-PE), Igor Saldini/Alex Cardoso e Mateus Silva/Leonardo (Clube Esperia-SP), Filipe Baioco/Renan, Nichollas/Guilherme e Luiz Fernando/Arthur (Clube Aest-ES), Gabriel Borges/Luiz Augusto e Pedro/Victor Lopes (Olympico Clube-MG), Bruno Miranda/Gabriel Victor e Lucas Pereira/Gustavo Ramos (Corinthians-SP).
Na primeira edição do CBI Sub-17, referente à temporada 2017, mas disputada em março deste ano, o Aest-ES ficou com a medalha de ouro no masculino, enquanto o Tijuca Tênis Clube-RJ levou o título no feminino. Já neste ano, o CBI Sub-19 teve como campeões Fluminense-RJ, no masculino, e Aest-ES, no feminino.
 

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