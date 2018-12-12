Serra vai receber Brasileiro Interclubes Sub-17 de Vôlei de Praia

A segunda edição do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-17 de Vôlei de Praia acontece nesta semana, na Serra. E novamente o Clube Aest será sede da competição, que começa na próxima quinta-feira (13) e vai até domingo (16). O evento contará com 20 duplas e oito clubes lutando pelo troféu de campeão.

O clube da Aest vai receber o Brasileiro Interclubes Sub-17 de Vôlei de Praia Crédito: CBV/Divulgação

No torneio feminino, estão inscritas as duplas Vitória/Andryele (BNB Clube-CE), Pamela/Giuliana (Clube Náutico-PE), Isabella/Maria Clara (Clube Esperia-SP), Lavinia/Maria Murad (Clube dos Funcionários da CSN-RJ), Karen/Bruna Ribeiro e Ivana/Amanda Mota (Clube Aest-ES), Maria Cecília/Lara Raissa e Manuela/Marcelle (Tijuca Tênis Clube-RJ), Anna Clara/Luna e Lara Carvalho/Lorrayne (Olympico Clube-MG).

Já no naipe masculino, os times na disputa serão Pablo/Isac (Clube Náutico-PE), Igor Saldini/Alex Cardoso e Mateus Silva/Leonardo (Clube Esperia-SP), Filipe Baioco/Renan, Nichollas/Guilherme e Luiz Fernando/Arthur (Clube Aest-ES), Gabriel Borges/Luiz Augusto e Pedro/Victor Lopes (Olympico Clube-MG), Bruno Miranda/Gabriel Victor e Lucas Pereira/Gustavo Ramos (Corinthians-SP).

Na primeira edição do CBI Sub-17, referente à temporada 2017, mas disputada em março deste ano, o Aest-ES ficou com a medalha de ouro no masculino, enquanto o Tijuca Tênis Clube-RJ levou o título no feminino. Já neste ano, o CBI Sub-19 teve como campeões Fluminense-RJ, no masculino, e Aest-ES, no feminino.