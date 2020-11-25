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Semana de Vela de Ilhabela confirma data da edição de 2021

Evento será disputado de 24 a 31 de julho do ano que vem, no Yacht Club de Ilhabela...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:43

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 18:43
Crédito: Divulgação/ SIVI
A 48ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela será disputada de 24 a 31 de julho de 2021 no Yacht Club de Ilhabela. O maior evento da modalidade oceano da América do Sul não foi realizado neste ano presencialmente em função da Covid-19, mas os organizadores promoveram pela primeira vez a competição virtual, que contou com 80 participantes e teve o gaúcho Phillip Grochtmann como campeão.
A outra novidade de 2020 foi o ciclo de palestras MIT Talks, com personalidades do mundo náutico.
O anúncio oficial ocorreu no domingo, na sede do YCI em Ilhabela (SP), durante a realização da última etapa do campeonato de vela oceânica Copa Suzuki.
O comodoro do YCI, Alex Costa, anunciou a data do evento em 2021 durante a cerimônia de premiação da Copa Suzuki e afirmou que o comitê organizador está trabalhando a todo vapor para realizar o grande reencontro.
- A grande festa anual da comunidade náutica virá cheia de novidades para todos e marcará nosso tão esperado reencontro, como é tradicional nos meses de julho. Mas nós não vamos esquecer da nossa responsabilidade nesse novo momento que passamos. Estamos de vento em popa, trabalhando na organização do maior evento de vela do país para estarmos juntos em total segurança e ansiosos para encher as raias do Canal de São Sebastião - contou Alex Costa.
- Essa é a nossa esperança de dias melhores, que certamente virão. Mas os cuidados com a saúde serão obrigatórios, com ou sem pandemia. Como disse, estamos sempre atentos a evolução da pandemia em Ilhabela, no Brasil e no mundo. Esperamos contar como sempre, com a presença de velejadores de todo Brasil e internacionais, também.
A Semana Internacional de Vela de Ilhabela terá as já tradicionais regata Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil, Ilha de Toque-Toque e Renato Frankenthal na abertura da competição. As principais classes de vela oceânica como ORC, IRC, RGS, Bico de Proa, Clássicos, Mini, C30 e HPE25 que estão no programa oficial da competição.
Na última edição do evento presencial, ocorrida em 2019, mais de 120 veleiros de todo o País e de nações vizinhas como Argentina, Chile e Uruguai participaram em Ilhabela.

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