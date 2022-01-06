Sem Clarissa, Seleção feminina de basquete é convocada para o Pré-Mundial da Austrália

A Seleção Brasileira feminina de basquete foi convocada para a disputa do Pré-Mundial da Austrália, entre os dias 10 a 13 de fevereiro, em Belgrado, na Sérvia. A comissão técnica e as 14 atletas se apresentam no dia 1º de fevereiro, na Sérvia, para o começo dos trabalhos no Vizura Sports Center. O Brasil está no Torneio A, ao lado de Austrália, Sérvia e Coreia do Sul. Com as australianas já classificadas, Sérvia, Brasil e Coreia do Sul brigam por duas vagas.O Brasil estreia no dia 10, contra a Austrália. No dia 11, o Torneio A ganha folga e volta à quadra no dia 12, quando a Seleção Brasileira pega a Coreia do Sul. O time fecha o Pré-Mundial contra a Sérvia, no dia 13 de fevereiro. Todos os jogos serão no Ranko Zeravica Sports Hall.

- Planejamos um período maior de treinos com as atletas que estão no Brasil, mas que foi inviabilizado pelos custos em um momento em que a Confederação se reestrutura e precisa ter responsabilidade financeira - explica a Diretora do Basquete Feminino e vice-presidente da CBB, Magic Paula.A convocação marca o retorno da ala/pivô Damiris Dantas ao time brasileiro, e também da ala Jeanne Flausino e da ala/pivô Stephanie Soares e a armadora Lays da Silva. A capitã Érika de Souza está confirmada, assim como Tainá Paixão, Débora Costa, Alana Gonçalo, Isa Ramona, que volta de lesão, Patty Teixeira, Raphaella Monteiro, Thayná Silva, Mariane Carvalho e a jovem Kamilla Cardoso.

Com uma lesão no joelho, Clarissa dos Santos é o grande desfalque. Ela foi avaliada pelo Departamento de Saúde da CBB, através do médico Paulo Szeles, em conjunto com o Landres, da França, e não teria tempo hábil de recuperação para a competição.

- Como esta competição não proporciona para as equipes muito tempo de preparação, estamos fazendo a convocação levando em consideração uma base de atletas que estão aptas, em atividade, já adaptadas a nossa metodologia e proposta de jogo - disse o técnico José Neto.

As 14 convocadas participam do período de treinamentos até o dia 7 de fevereiro, e 12 jogam o Pré-Mundial. Nos últimos anos, o Brasil conquistou duas medalhas de bronze na AmeriCup, além do título dos Jogos Pan-Americanos 2019, em Lima, no Peru.

A Copa do Mundo acontece entre 22 de setembro a 1º de outubro, na Austrália, com a participação das 12 melhores seleções do mundo. Entre 10 a 13 de fevereiro, 16 países jogam quatro torneios pré-mundiais. Estados Unidos (campeão olímpico e último campeão mundial) e Austrália (anfitrião) estão automaticamente classificados, mas jogam os pré-mundiais.As convocadas

ArmadorasDébora Costa - CB Jairis-ESPAlana Gonçalo - Melilla La Salle-ESPLays da Silva - Santo André/APABA

Alas/ArmadorasPatty Teixeira - Sampaio BasqueteTainá Paixão - Akronos Moncalieri-ITA

AlasIsabela Ramona - Celje Basketball-ESLJeanne Flausino - Clube Galitos Aveiros-PORRaphaella Monteiro - Benfica-PORThayná Silva - Sodiê Doces/Mesquita/LSBMariane Carvalho - BC Horizont Minsk-BLR

Alas/pivôsDamiris Dantas - Minnesota LynxStephanie Soares - The Masters University-EUA

PivôsÉrika de Souza - CB Jairis-ESPKamilla Cardoso - South Carolina Gamecocks-EUA