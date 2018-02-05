Sem apoio, André Stein e Evandro lutam para se manter no topo

Incontáveis patrocínios, premiações exorbitantes, vida glamourosa. Essa é a realidade de muitos atletas de alto rendimento pelo mundo afora, mas está longe de ser o que vive o capixaba André Stein, parceiro do carioca Evandro. Atual campeã mundial de vôlei de praia, a dupla está sem patrocínio e em uma situação financeira para lá de instável.

O carioca Evandro e o capixaba André Stein tiveram muitas conquistas em 2017 Crédito: Angélica Luersen/CBV

Sargento da Marinha, o único retorno financeiro que André tem atualmente é o salário de militar. Canela-verde, ele deixou o Espírito Santo no início do ano passado para viver e treinar no Rio de Janeiro. Por conta disso, perdeu o Bolsa Atleta estadual, enquanto o Bolsa Atleta federal ainda não foi publicado este ano.

Em 2017, os atletas subiram ao pódio cerca de oito vezes, por isso conseguiram fechar o ano com o saldo positivo, principalmente por conta do título do Circuito Mundial e da Copa do Mundo de Viena.

Para ganhar dinheiro mesmo tem que disputar o Mundial. No Brasileiro, só sobra dinheiro se ficar em primeiro em todas as etapas. Muitos atletas do vôlei de praia vivem essa mesma situação e no máximo têm apoio com alimentação, academia, não chega a ser um valor que cubra despesas. Muitos gastam mais do que ganham.

A equipe de André e Evandro tem oito profissionais, entre nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, técnico e auxiliar, um custo mensal que gira em torno de R$ 35 mil.

No mês passado, a dupla foi vice-campeã na etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro. Como premiação, R$ 30 mil, que devem ser divididos para os dois: descontados os impostos, 30% do valor é para a equipe. No caso de André, a grana vai para aluguel, alimentação, condomínio, passagens aéreas para visitar a família, entre outros gastos. É difícil sobrar no fim do mês.

Ganhar virou obrigação. Tento não ficar preocupado, mas não tem como não pensar. Que a premiação não sirva como pressão, mas como injeção de ânimo, porque a gente precisa do dinheiro.

André Stein e Evandro começaram a vitoriosa parceria no ano passado Crédito: Divulgação

Preocupação para Tóquio-2020

Quando conquistou o tão almejado título mundial, André Stein imaginou que a situação financeira da equipe fosse melhorar. Foi como se tivesse voltado ao ano passado de novo, no zero. Claro que a premiação que a gente ganhou deu uma condição melhor. Mas quem vive a vida de perto sabe que não tem glamour. Sozinho, longe de casa, vivendo de aluguel.

O capixaba lembrou do início na modalidade, quando disputava o Qualifying e praticamente pagava para jogar. "Foi no ano passado que comecei a ganhar competições relevantes. Antes meus pais me ajudavam no classificatório. Lá não ganha hotel, alimentação. Se perder, está fora e seu dinheiro fica ali.



