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Vôlei de Praia

Sem Alison e Bruno, time do Brasil é definido para etapa de Itapema

Com a lesão de Bruno Schmidt, a dupla está fora. André e Evandro, campeões brasileiros e mundiais, estão confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 19:42

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 19:42

As duplas que representarão o Brasil na etapa de Itapema (SC) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2018 foram definidas. Os jogos acontecem de quarta (16) a domingo (20) com 15 duplas em ação.
Alison/Bruno Schmidt (ES/DF) e Pedro Solberg/George (RJ/PB) são os desfalques de última hora por lesão. No time campeão olímpico, Bruno está com uma lesão muscular na coxa. Já Pedro tem uma lesão na panturrilha e também não conseguiu se recuperar a tempo para jogar a etapa em casa.
Das 15 equipes inscritas, sete partem já da fase de grupos. Os outros oito times disputam nesta quarta o classificatório. No naipe feminino, já estão garantidas na fase de grupos Ágatha/Duda (PR/SE), Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), Maria Elisa/Carol Solberg (RJ) e Taiana/Carol Horta (CE). No classificatório, estão na disputa Josi/Lili (SC/ES), Juliana/Andressa (CE/PB), Maria Clara/Elize Maia (RJ/ES) e Tainá/Rebecca (SE/CE), em parceria provisória. Josi, que mora e treina em Itapema, comentou sobre a chance de disputar a competição em casa.
Tive a felicidade de jogar uma etapa do Circuito Brasileiro na minha cidade, mas agora a expectativa é maior ainda. Vou ter uma torcida especial e isso me deixa muito feliz. Acredito que Itapema está se destacando, oferecendo uma estrutura muito boa aos atletas e profissionais envolvidos na disputa. Viemos de atuações pelo Circuito Mundial na Turquia e na Suíça onde conseguimos evoluir como dupla, com resultados bons, agora queremos manter esse caminho que temos trilhado.
Entre os homens, entram direto na fase de grupos os campeões mundiais e brasileiros Evandro e André Stein (RJ/ES), além de Álvaro Filho/Saymon (PB/MS) e Vitor Felipe/Guto (PB/RJ). No classificatório, os seguintes times buscam vitória por um lugar nas chaves: Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR), Jô/Léo Vieira (PB/DF), Ramon Gomes/Fernandão (RJ/ES) e Thiago/Adrielson (SC/PR).

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