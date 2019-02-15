Seletiva para Mundial de Vela começa neste fim de semana, em Vitória

As raias capixabas vão estar movimentadas a partir deste sábado (17). O Iate Clube do Espírito Santo sediará a Seletiva da classe Optimist, entre os dias 17 a 23 de fevereiro, competição que define os velejadores que representarão o Brasil no Mundial de Vela da classe Optimist, Campeonato Europeu e Norte-Americano. A previsão é que mais de 80 atletas, de até 15 anos, de oito estados do país, participem da competição.

O velejador capixaba Miguel Moura Machado vai disputar a seletiva Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Vitória é considerada uma das cidades com maior potencial para a prática do iatismo do Brasil, com ventos constantes, firmes e com mar com ondas, a capital capixaba foi escolhida por ter características semelhantes à raia do Mundial, que acontece em Antígua, Caribe, entre os dias 06 a 16 de julho. A seletiva irá apontar os cinco classificados para a competição.

Para o presidente da Confederação Brasileira de Vela (CBVela), Marco Aurélio de Sá Ribeiro, Vitória é uma das raias mais técnicas do Brasil. “ Vitória é uma das raias mais emblemáticas e técnicas do Brasil, um celeiro de velejadores. E essa é uma competição muito importante do calendário nacional, sobretudo porque se trata do futuro do nosso esporte. O desenvolvimento das classes de formação é um dos principais pilares da nossa gestão, graças ao apoio de parceiros como a Energisa, patrocinadora da Vela Jovem; e o Bradesco, patrocinador máster da Confederação”, ressalta.

Além de classificar os atletas para o mundial em julho, a competição nos mares capixabas selecionará também os 20 representantes do Brasil no Campeonato Europeu e para o Norte Americano. Do 6º ao 8º lugar são classificados para o Europeu e do 9º ao 20º para o Norte Americano.

“Estamos muito honrados de poder receber no ICES esses jovens velejadores para uma competição tão importante para vela. Esses atletas são o futuro do esporte e podermos fazer um pouco parte da história deles é gratificante. Esperamos que os bons ventos soprem e que os velejadores façam um excelente campeonato, aproveitando as características daqui que se assemelham a raia de Antígua, onde será o mundial”, disse o Comodoro do Iate Clube do Espírito Santo, Carlos Moschen.

“Meninos da casa” de olho no mundial

Os jovens velejadores do Iate Clube do Espírito Santo, Miguel Moura Machado, de 12 anos, e Pedro Henrique Pianna, de 14 anos, estão de olho no mundial. Os atletas que já garantiram a vaga na seleção brasileira para o SulAmericano da classe Optimist, que será realizado em Ilhabela, esperam ter um bom desempenho na seletiva, por conhecerem a raia e estarem competindo em casa.

Pedro Henrique está em 7º lugar geral e espera que os ventos soprem forte para que ele possa se destacar. “A expectativa está enorme. Quando competimos em locais onde conhecemos a raia já é bom, competir em casa, onde estou sempre velejando e onde aprendi o esporte, é melhor ainda. O desejo é que o vento entre e eu consiga me destacar. O nível da seletiva é altíssimo”.